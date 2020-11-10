https://ria.ru/20201110/mac-1584013085.html

Apple представила новые Mac на собственном процессоре

Apple представила новые Mac на собственном процессоре

Сегодня компания Apple на третьей осенней презентации 2020 года представила первые компьютеры Mac на процессоре собственной разработки Apple Silicon. Глава... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T21:45

2020-11-10T21:45

2020-11-10T23:42

риа наука

тим кук

apple

технологии

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сегодня компания Apple на третьей осенней презентации 2020 года представила первые компьютеры Mac на процессоре собственной разработки Apple Silicon. Глава технологического гиганта Тим Кук лично продемонстрировал новинки во время прямой трансляции.В Apple называют Mac на своих процессорах M1 "новой эрой". Восьмиядерный чипсет выполнен по 5-нанометровому техпроцессу (как и у A14 Bionic). В Apple обещают, что энергопотребление платформы будет намного ниже, чем у аналогов. например, MacBook Air сможет проработать до 16 часов. Графический ускоритель, который будет использоваться в Mac, получил также восемь ядер. На презентации заявлено, что по производительности новинка превосходит конкурентов.Первыми компьютерами на новой платформе стали 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также неттоп Mac mini. Новые Mac смогут запускать приложения, написанные под архитектуру x86, благодаря ПО Rosetta. Вместе с новыми Mac вышло и большое обновление Mac OS, которое получило название Big Sur. Обновление существующих моделей до нее начнется 12 ноября.Известна стоимость новинок для американского рынка. MacBook Air обойдется от 999 долларов (примерно 76 000 рублей по текущему курсу), Mac mini — 699 долларов (53 000 рублей), MacBook Pro — 1299 долларов (99 000 рублей). Компьютеры поступят в продажу уже на следующей неделе.

https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тим кук, apple, технологии