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РИА Наука
https://ria.ru/20201110/mac-1584013085.html
Apple представила новые Mac на собственном процессоре
Apple представила новые Mac на собственном процессоре
Сегодня компания Apple на третьей осенней презентации 2020 года представила первые компьютеры Mac на процессоре собственной разработки Apple Silicon. Глава... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:45
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риа наука
тим кук
apple
технологии
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сегодня компания Apple на третьей осенней презентации 2020 года представила первые компьютеры Mac на процессоре собственной разработки Apple Silicon. Глава технологического гиганта Тим Кук лично продемонстрировал новинки во время прямой трансляции.В Apple называют Mac на своих процессорах M1 "новой эрой". Восьмиядерный чипсет выполнен по 5-нанометровому техпроцессу (как и у A14 Bionic). В Apple обещают, что энергопотребление платформы будет намного ниже, чем у аналогов. например, MacBook Air сможет проработать до 16 часов. Графический ускоритель, который будет использоваться в Mac, получил также восемь ядер. На презентации заявлено, что по производительности новинка превосходит конкурентов.Первыми компьютерами на новой платформе стали 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также неттоп Mac mini. Новые Mac смогут запускать приложения, написанные под архитектуру x86, благодаря ПО Rosetta. Вместе с новыми Mac вышло и большое обновление Mac OS, которое получило название Big Sur. Обновление существующих моделей до нее начнется 12 ноября.Известна стоимость новинок для американского рынка. MacBook Air обойдется от 999 долларов (примерно 76 000 рублей по текущему курсу), Mac mini — 699 долларов (53 000 рублей), MacBook Pro — 1299 долларов (99 000 рублей). Компьютеры поступят в продажу уже на следующей неделе.
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Новости
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тим кук, apple, технологии

Apple представила новые Mac на собственном процессоре

21:45 10.11.2020 (обновлено: 23:42 10.11.2020)
 
© AppleApple MacBook Air
Apple MacBook Air - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сегодня компания Apple на третьей осенней презентации 2020 года представила первые компьютеры Mac на процессоре собственной разработки Apple Silicon. Глава технологического гиганта Тим Кук лично продемонстрировал новинки во время прямой трансляции.
В Apple называют Mac на своих процессорах M1 "новой эрой". Восьмиядерный чипсет выполнен по 5-нанометровому техпроцессу (как и у A14 Bionic). В Apple обещают, что энергопотребление платформы будет намного ниже, чем у аналогов. например, MacBook Air сможет проработать до 16 часов. Графический ускоритель, который будет использоваться в Mac, получил также восемь ядер. На презентации заявлено, что по производительности новинка превосходит конкурентов.
iPhone 12 3 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 08:00РИА Наука
Обзор iPhone 12 Pro: что на самом деле представляет собой флагман Apple?
Первыми компьютерами на новой платформе стали 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также неттоп Mac mini.
Новые Mac смогут запускать приложения, написанные под архитектуру x86, благодаря ПО Rosetta. Вместе с новыми Mac вышло и большое обновление Mac OS, которое получило название Big Sur. Обновление существующих моделей до нее начнется 12 ноября.
Известна стоимость новинок для американского рынка. MacBook Air обойдется от 999 долларов (примерно 76 000 рублей по текущему курсу), Mac mini — 699 долларов (53 000 рублей), MacBook Pro — 1299 долларов (99 000 рублей). Компьютеры поступят в продажу уже на следующей неделе.
 
РИА НаукаТим КукAppleТехнологии
 
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