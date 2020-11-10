https://ria.ru/20201110/lukashenko-1583993554.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет "провинцией" Польши или Литвы
Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет "провинцией" Польши или Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне переброски нового военного контингента из США на польскую территорию заявил, что не позволит сделать республику РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:07
2020-11-10T19:07
2020-11-10T19:07
протесты в белоруссии
анджей дуда
александр лукашенко
нато
польша
белоруссия
сша
литва
в мире
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне переброски нового военного контингента из США на польскую территорию заявил, что не позволит сделать республику "провинцией" Польши или Литвы.Президент Польши Анджей Дуда в понедельник ратифицировал соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США. Согласно договору, в польской Познани на стационарной основе уже в ноябре начнет базироваться командование пятого корпуса армии США – это командная структура в составе войск США в Европе. В Познани будут находиться около 200 американских военных. Их задачей будет создание потенциальной возможности для переброски крупных частей армии США в Польшу и другие страны восточного фланга НАТО. В настоящее время в Польше расквартированы около пяти тысяч американских солдат.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
https://ria.ru/20201110/belorussiya-1583913022.html
https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583441062.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анджей дуда, александр лукашенко, нато, польша, белоруссия, сша, литва, в мире
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
на фоне переброски нового военного контингента из США
на польскую территорию заявил, что не позволит сделать республику "провинцией" Польши
или Литвы
.
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник ратифицировал соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США. Согласно договору, в польской Познани на стационарной основе уже в ноябре начнет базироваться командование пятого корпуса армии США – это командная структура в составе войск США в Европе. В Познани будут находиться около 200 американских военных. Их задачей будет создание потенциальной возможности для переброски крупных частей армии США в Польшу и другие страны восточного фланга НАТО. В настоящее время в Польше расквартированы около пяти тысяч американских солдат.
"Вы же вчера услышали, это тоже очень важно: Польша и США заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки - не из Германии - в Польшу новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов (протестующих), пусть подумают, что ситуация не такая простая. Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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