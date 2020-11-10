Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия без профсоюзов
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной Федерации профсоюзов, будут ликвидированы.
Ранее на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой, по данным Sputnik Беларусь, Лукашенко напомнил о своем требовании создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях страны и заявил, что этот вопрос надо решить до конца года.
"Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения, шутить мы не будем", - сказал глава государства на встрече. Его слова приводит на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
"Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберемся по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны", - отметил президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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