Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201110/lukashenko-1583923655.html
Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия без профсоюзов
Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия без профсоюзов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:58
2020-11-10T13:58
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153211/90/1532119020_0:67:2924:1712_1400x0_80_0_0_0dbf7cce7c0d1d81a74da11c4bab4b65.jpg
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной Федерации профсоюзов, будут ликвидированы.Ранее на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой, по данным Sputnik Беларусь, Лукашенко напомнил о своем требовании создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях страны и заявил, что этот вопрос надо решить до конца года."Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберемся по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны", - отметил президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201106/vybory-1583426403.html
https://ria.ru/20201105/produkty-1583156310.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153211/90/1532119020_184:0:2915:2048_1400x0_80_0_0_0bec85e5342e4d2ac9e8d5b32aa7faf5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия без профсоюзов

13:58 10.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной Федерации профсоюзов, будут ликвидированы.
Ранее на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой, по данным Sputnik Беларусь, Лукашенко напомнил о своем требовании создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях страны и заявил, что этот вопрос надо решить до конца года.

"Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения, шутить мы не будем", - сказал глава государства на встрече. Его слова приводит на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".

"Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберемся по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны", - отметил президент.
Лукашенко: Гарантирую вам новые выборы - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 17:59Протесты в Белоруссии
Лукашенко пообещал новые выборы в Белоруссии по требованию граждан
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Октябрьский таможенный пост в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 13:02
Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз молока и мяса из Белоруссии
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния