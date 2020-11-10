https://ria.ru/20201110/lukashenko-1583923655.html

Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия без профсоюзов

Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия без профсоюзов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:58

2020-11-10T13:58

2020-11-10T13:58

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной Федерации профсоюзов, будут ликвидированы.Ранее на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой, по данным Sputnik Беларусь, Лукашенко напомнил о своем требовании создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях страны и заявил, что этот вопрос надо решить до конца года."Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберемся по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны", - отметил президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире