https://ria.ru/20201110/lori-1583729409.html
Хью Лори озвучит кота в фильме по первой детской книге Терри Пратчетта
Хью Лори озвучит кота в фильме по первой детской книге Терри Пратчетта
Хью Лори озвучит кота Мориса в анимационном фильме канала Sky по книге Терри Пратчетта "Изумительный Морис и его ученые грызуны", сообщает The Guardian. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T06:45
2020-11-10T06:45
2020-11-10T06:45
культура
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новости культуры
эмилия кларк
хью лори
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Хью Лори озвучит кота Мориса в анимационном фильме канала Sky по книге Терри Пратчетта "Изумительный Морис и его ученые грызуны", сообщает The Guardian.История про Мориса стала 28-м произведением из цикла "Плоский мир" и дебютной книгой Пратчетта для детей. За нее он получил свою первую серьезную литературную премию — медаль Эндрю Карнеги в 2002 году. В ней рассказывается о коте, который путешествует в компании говорящих крыс и мальчика, умеющего играть на дудочке. В каждом городе, в котором они оказываются, заводятся крысы, и Морис берет с жителей деньги за то, чтобы спасти их от грызунов. В местечке под названием Бад Блинтц главные герои встречают ужасное создание, которое им предстоит победить. Уже известно, что помимо Хью Лори в проекте принимают участие Эмилия Кларк (Малисия — дочь мэра Бад Блинтца) и Химеш Патель (мальчик с дудочкой). Проект поддерживают наследники Терри Пратчетта. Так, в его производстве принимает участие продюсерская компания Narrativia, основанная самим писателем. Сейчас ее возглавляет его дочь Рианна.Ожидается, что мультфильм выйдет в 2022 году.
https://ria.ru/20190822/1557786941.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, эмилия кларк, хью лори
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости.
Хью Лори озвучит кота Мориса в анимационном фильме канала Sky по книге Терри Пратчетта "Изумительный Морис и его ученые грызуны", сообщает
The Guardian.
История про Мориса стала 28-м произведением из цикла "Плоский мир" и дебютной книгой Пратчетта для детей. За нее он получил свою первую серьезную литературную премию — медаль Эндрю Карнеги в 2002 году.
В ней рассказывается о коте, который путешествует в компании говорящих крыс и мальчика, умеющего играть на дудочке. В каждом городе, в котором они оказываются, заводятся крысы, и Морис берет с жителей деньги за то, чтобы спасти их от грызунов. В местечке под названием Бад Блинтц главные герои встречают ужасное создание, которое им предстоит победить.
Уже известно, что помимо Хью Лори в проекте принимают участие Эмилия Кларк (Малисия — дочь мэра Бад Блинтца) и Химеш Патель (мальчик с дудочкой).
Проект поддерживают наследники Терри Пратчетта. Так, в его производстве принимает участие продюсерская компания Narrativia, основанная самим писателем. Сейчас ее возглавляет его дочь Рианна.
Ожидается, что мультфильм выйдет в 2022 году.