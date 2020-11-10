https://ria.ru/20201110/lokdaun-1584008805.html

Власти Москвы оценили вероятность полного локдауна ресторанного бизнеса

Власти Москвы оценили вероятность полного локдауна ресторанного бизнеса

Речи о полном локдауне ресторанного бизнеса в Москве пока не идёт, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 10.11.2020

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Речи о полном локдауне ресторанного бизнеса в Москве пока не идёт, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24"."Нет, пока дело к этому не идет", — сообщил Немерюк, отвечая на соответствующий вопрос.Мэр Москвы Сергей Собянин указом во вторник приостановил работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00. Период действия ограничений - с 13 ноября по 15 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/restorany-1584008522.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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