https://ria.ru/20201110/lokdaun-1584008805.html
Власти Москвы оценили вероятность полного локдауна ресторанного бизнеса
Власти Москвы оценили вероятность полного локдауна ресторанного бизнеса
Речи о полном локдауне ресторанного бизнеса в Москве пока не идёт, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:11
2020-11-10T21:11
2020-11-10T21:23
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Речи о полном локдауне ресторанного бизнеса в Москве пока не идёт, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24"."Нет, пока дело к этому не идет", — сообщил Немерюк, отвечая на соответствующий вопрос.Мэр Москвы Сергей Собянин указом во вторник приостановил работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00. Период действия ограничений - с 13 ноября по 15 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/restorany-1584008522.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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