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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201110/lekarstva-1584007819.html
Бречалов показал лекарства для лечения амбулаторных больных с COVID-19
Бречалов показал лекарства для лечения амбулаторных больных с COVID-19
Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в соцсетях показал лекарственные препараты, которые бесплатно раздают в Удмуртии больным коронавирусной... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:00
2020-11-10T21:00
удмуртская республика
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр бречалов
общество
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УФА, 10 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в соцсетях показал лекарственные препараты, которые бесплатно раздают в Удмуртии больным коронавирусной инфекцией, лечащимся на дому.Ранее сообщалось, что из бюджета Удмуртии выделили 60 миллионов рублей для приобретения лекарств для амбулаторных больных COVID-19."Главное наше решение - это лекарственное обеспечение тех, кто амбулаторно лечится. Сейчас у нас таких около 2 тысяч пациентов. Напомню, с 3 ноября мы начали обеспечивать пациентов, кто лечится от COVID амбулаторно, бесплатными лекарствами. Для этого мы дополнительно из бюджета республики выделили 60 миллионов рублей, кроме того, есть поручение президента РФ о выделении дополнительных средств. Лекарства выдаются только лечащим врачом и строго по показаниям. Уже такие комплекты получили 268 пациентов", - сказал Бречалов.Он отметил, что жители Удмуртии просят его рассказать, какие лекарства входят в комплект, рекомендованный Минздравом, и затем показал препараты. "Это основные препараты. Амоксициллин, коронавир, они входят в комплект, но вообще пациенту весь набор этот предоставляется. Помимо этого, эниксум, тромбо, препарат медрол, парацетамол, азитромицин, левофлоксацин. По нему много вопросов. Арбидол и эликвис. Этот набор рекомендован министерством здравоохранения РФ", - сказал Бречалов.Он сообщил, что дал распоряжение об увеличении госпитализации пациентов с коронавирусом, для этого подготовлены дополнительные койки в больницах региона. Кроме того, по словам Бречалова, в Удмуртии возобновили работу обсерваторы, где пациенты после выписки могут долечиваться под присмотром врачей, чтобы дома не подвергать риску заражения родных.По данным оперштаба Удмуртии, в республике зарегистрировано 10 350 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 8 414 из заболевших выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/lekarstva-1583910527.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/lekarstva-1583903395.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр бречалов, общество

Бречалов показал лекарства для лечения амбулаторных больных с COVID-19

21:00 10.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
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УФА, 10 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в соцсетях показал лекарственные препараты, которые бесплатно раздают в Удмуртии больным коронавирусной инфекцией, лечащимся на дому.
Ранее сообщалось, что из бюджета Удмуртии выделили 60 миллионов рублей для приобретения лекарств для амбулаторных больных COVID-19.
"Главное наше решение - это лекарственное обеспечение тех, кто амбулаторно лечится. Сейчас у нас таких около 2 тысяч пациентов. Напомню, с 3 ноября мы начали обеспечивать пациентов, кто лечится от COVID амбулаторно, бесплатными лекарствами. Для этого мы дополнительно из бюджета республики выделили 60 миллионов рублей, кроме того, есть поручение президента РФ о выделении дополнительных средств. Лекарства выдаются только лечащим врачом и строго по показаниям. Уже такие комплекты получили 268 пациентов", - сказал Бречалов.
Он отметил, что жители Удмуртии просят его рассказать, какие лекарства входят в комплект, рекомендованный Минздравом, и затем показал препараты. "Это основные препараты. Амоксициллин, коронавир, они входят в комплект, но вообще пациенту весь набор этот предоставляется. Помимо этого, эниксум, тромбо, препарат медрол, парацетамол, азитромицин, левофлоксацин. По нему много вопросов. Арбидол и эликвис. Этот набор рекомендован министерством здравоохранения РФ", - сказал Бречалов.
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Он сообщил, что дал распоряжение об увеличении госпитализации пациентов с коронавирусом, для этого подготовлены дополнительные койки в больницах региона. Кроме того, по словам Бречалова, в Удмуртии возобновили работу обсерваторы, где пациенты после выписки могут долечиваться под присмотром врачей, чтобы дома не подвергать риску заражения родных.
По данным оперштаба Удмуртии, в республике зарегистрировано 10 350 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 8 414 из заболевших выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Удмуртская РеспубликаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БречаловОбщество
 
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