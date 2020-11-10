В Минздраве рассказали о ситуации с лекарствами от COVID-19 в регионах
13:05 10.11.2020 (обновлено: 19:39 10.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Средства на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом доведены до всех регионов России, они активно закупают препараты, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Средства федерального бюджета на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией доведены до всех субъектов Российской Федерации, соглашения с ними были заключены ко 2 ноября. В настоящее время регионы активно проводят закупочные процедуры", - сказал Кузнецов.
Ранее правительство выделило дополнительно более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому.
Во вторник глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи парламентариев с представителями кабмина сообщил РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову, что выделенные правительством средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 пока поступили только в Саратовскую и Московскую области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.