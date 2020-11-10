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В Минздраве рассказали о ситуации с лекарствами от COVID-19 в регионах
В Минздраве рассказали о ситуации с лекарствами от COVID-19 в регионах
Средства на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом доведены до всех регионов России, они активно закупают препараты, заявил РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:05
2020-11-10T19:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Средства на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом доведены до всех регионов России, они активно закупают препараты, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее правительство выделило дополнительно более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому.Во вторник глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи парламентариев с представителями кабмина сообщил РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову, что выделенные правительством средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 пока поступили только в Саратовскую и Московскую области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В Минздраве рассказали о ситуации с лекарствами от COVID-19 в регионах

13:05 10.11.2020 (обновлено: 19:39 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Средства на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом доведены до всех регионов России, они активно закупают препараты, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Средства федерального бюджета на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией доведены до всех субъектов Российской Федерации, соглашения с ними были заключены ко 2 ноября. В настоящее время регионы активно проводят закупочные процедуры", - сказал Кузнецов.

Ранее правительство выделило дополнительно более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому.
Во вторник глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи парламентариев с представителями кабмина сообщил РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову, что выделенные правительством средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 пока поступили только в Саратовскую и Московскую области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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