https://ria.ru/20201110/lekarstva-1583910527.html

В Минздраве рассказали о ситуации с лекарствами от COVID-19 в регионах

В Минздраве рассказали о ситуации с лекарствами от COVID-19 в регионах

Средства на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом доведены до всех регионов России, они активно закупают препараты, заявил РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:05

2020-11-10T13:05

2020-11-10T19:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Средства на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом доведены до всех регионов России, они активно закупают препараты, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее правительство выделило дополнительно более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому.Во вторник глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи парламентариев с представителями кабмина сообщил РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову, что выделенные правительством средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 пока поступили только в Саратовскую и Московскую области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество