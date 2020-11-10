Средства на лекарства от COVID-19 поступили только в два региона
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выделенные правительством средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 пока поступили только в Саратовскую и Московскую области, попросила парламентариев подключиться к этой работе, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи парламентариев с представителями кабмина.
Ранее правительство выделило дополнительно более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому.
"Голикова в своем выступлении сообщила о том, что было принято решение выделить 5 миллиардов рублей на регионы для того, чтобы обеспечить бесплатным лекарством тех людей, тех больных, кто лечится амбулаторно дома. На сегодняшний день в эти деньги, по ее данным, поступили только в два региона. Это Саратовская область и Московская область. В другие регионы они по разным причинам не поступили", - сказал Нилов.
По его словам, Голикова призвала комментариев подключиться к этой работе, так как они находятся на связи с субъектами Федерации. Нилов сообщил агентству, что уже передал в курируемые регионы соответствующую информацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.