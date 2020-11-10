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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201110/lekarstva-1583895530.html
Средства на лекарства от COVID-19 поступили только в два региона
Средства на лекарства от COVID-19 поступили только в два региона
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выделенные правительством средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 пока поступили только в... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:04
2020-11-10T12:04
распространение нового коронавируса
ярослав нилов
здоровье - общество
татьяна голикова
госдума рф
московская область (подмосковье)
саратовская область
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выделенные правительством средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 пока поступили только в Саратовскую и Московскую области, попросила парламентариев подключиться к этой работе, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи парламентариев с представителями кабмина.Ранее правительство выделило дополнительно более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому.По его словам, Голикова призвала комментариев подключиться к этой работе, так как они находятся на связи с субъектами Федерации. Нилов сообщил агентству, что уже передал в курируемые регионы соответствующую информацию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
московская область (подмосковье)
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ярослав нилов, здоровье - общество, татьяна голикова, госдума рф, московская область (подмосковье), саратовская область, общество

Средства на лекарства от COVID-19 поступили только в два региона

12:04 10.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
Покупка лекарств в одной из аптек Симферополя - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выделенные правительством средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 пока поступили только в Саратовскую и Московскую области, попросила парламентариев подключиться к этой работе, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи парламентариев с представителями кабмина.
Ранее правительство выделило дополнительно более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому.

"Голикова в своем выступлении сообщила о том, что было принято решение выделить 5 миллиардов рублей на регионы для того, чтобы обеспечить бесплатным лекарством тех людей, тех больных, кто лечится амбулаторно дома. На сегодняшний день в эти деньги, по ее данным, поступили только в два региона. Это Саратовская область и Московская область. В другие регионы они по разным причинам не поступили", - сказал Нилов.

По его словам, Голикова призвала комментариев подключиться к этой работе, так как они находятся на связи с субъектами Федерации. Нилов сообщил агентству, что уже передал в курируемые регионы соответствующую информацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЯрослав НиловЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваГосдума РФМосковская область (Подмосковье)Саратовская областьОбщество
 
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