https://ria.ru/20201110/lekarstva-1583895530.html

Средства на лекарства от COVID-19 поступили только в два региона

Средства на лекарства от COVID-19 поступили только в два региона

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выделенные правительством средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 пока поступили только в... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:04

2020-11-10T12:04

2020-11-10T12:04

распространение нового коронавируса

ярослав нилов

здоровье - общество

татьяна голикова

госдума рф

московская область (подмосковье)

саратовская область

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выделенные правительством средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 пока поступили только в Саратовскую и Московскую области, попросила парламентариев подключиться к этой работе, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи парламентариев с представителями кабмина.Ранее правительство выделило дополнительно более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому.По его словам, Голикова призвала комментариев подключиться к этой работе, так как они находятся на связи с субъектами Федерации. Нилов сообщил агентству, что уже передал в курируемые регионы соответствующую информацию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

саратовская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярослав нилов, здоровье - общество, татьяна голикова, госдума рф, московская область (подмосковье), саратовская область, общество