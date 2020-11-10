https://ria.ru/20201110/ledokol-1583868068.html

Атомный ледокол "Арктика" начнет ходить по Северному морскому пути

Атомный ледокол "Арктика" начнет ходить по Северному морскому пути

Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" в конце недели впервые начнет ходить по Северному морскому пути, сообщил глава Росатома Алексей... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T09:27

2020-11-10T09:27

2020-11-10T10:06

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" в конце недели впервые начнет ходить по Северному морскому пути, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев."Официально вступил в строй головной атомный ледокол "Арктика". 21 октября на нем был поднят государственный флаг. Уже в конце этой недели ледокол отправится в свое первое плавание по Северному морскому пути", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам российской атомной отрасли. Текст обращения опубликован на сайте Росатома.Атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сообщалось, что в России до 2035 года планируется построить пять таких судов.

https://ria.ru/20201021/ledokol-1580863393.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество