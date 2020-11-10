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Атомный ледокол "Арктика" начнет ходить по Северному морскому пути
Атомный ледокол "Арктика" начнет ходить по Северному морскому пути
Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" в конце недели впервые начнет ходить по Северному морскому пути, сообщил глава Росатома Алексей... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T09:27
2020-11-10T10:06
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" в конце недели впервые начнет ходить по Северному морскому пути, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев."Официально вступил в строй головной атомный ледокол "Арктика". 21 октября на нем был поднят государственный флаг. Уже в конце этой недели ледокол отправится в свое первое плавание по Северному морскому пути", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам российской атомной отрасли. Текст обращения опубликован на сайте Росатома.Атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сообщалось, что в России до 2035 года планируется построить пять таких судов.
https://ria.ru/20201021/ledokol-1580863393.html
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество

Атомный ледокол "Арктика" начнет ходить по Северному морскому пути

09:27 10.11.2020 (обновлено: 10:06 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска
Атомный ледокол Арктика в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" в конце недели впервые начнет ходить по Северному морскому пути, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Официально вступил в строй головной атомный ледокол "Арктика". 21 октября на нем был поднят государственный флаг. Уже в конце этой недели ледокол отправится в свое первое плавание по Северному морскому пути", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам российской атомной отрасли. Текст обращения опубликован на сайте Росатома.
Атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сообщалось, что в России до 2035 года планируется построить пять таких судов.
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
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