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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201110/kurs-1583913233.html
Официальный курс евро на среду снизился более чем на рубль
Официальный курс евро на среду снизился более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,14 рубля - до 90,3557 рубля, курс доллара уменьшился на 55,37 копейки - до 76,3978... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:15
2020-11-10T13:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,14 рубля - до 90,3557 рубля, курс доллара уменьшился на 55,37 копейки - до 76,3978 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 81,73 копейки, составив 82,6789 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/rubl-1583887516.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился более чем на рубль

13:15 10.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,14 рубля - до 90,3557 рубля, курс доллара уменьшился на 55,37 копейки - до 76,3978 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 81,73 копейки, составив 82,6789 рубля.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
11:26
Взлеты и падения. Рубль снижается по отношению к доллару и евро
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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