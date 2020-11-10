https://ria.ru/20201110/kurs-1583913233.html

Официальный курс евро на среду снизился более чем на рубль

Официальный курс евро на среду снизился более чем на рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,14 рубля - до 90,3557 рубля, курс доллара уменьшился на 55,37 копейки - до 76,3978... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:15

2020-11-10T13:15

2020-11-10T13:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,14 рубля - до 90,3557 рубля, курс доллара уменьшился на 55,37 копейки - до 76,3978 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 81,73 копейки, составив 82,6789 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/rubl-1583887516.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика