https://ria.ru/20201110/kuban-1583989988.html

Промпредприятия Кубани увеличили производство продукции на 2,6 процента

Промпредприятия Кубани увеличили производство продукции на 2,6 процента

Промпредприятия Краснодарского края произвели продукции более чем на 225 миллиардов рублей с начала текущего года, это на 2,6% больше, чем за аналогичный период РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:44

2020-11-10T18:44

2020-11-10T18:44

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Промпредприятия Краснодарского края произвели продукции более чем на 225 миллиардов рублей с начала текущего года, это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает администрация региона.Отмечается, что в 2020 году на работу предприятий промышленной сферы повлияла пандемия. Но благодаря своевременно предпринятым мерам производственный процесс большинства компаний удалось сохранить."Это позволило не только не допустить существенного падения показателей, но и привело к росту объемов отгрузки промышленной продукции на 2,6%. Кроме того, край вошел в число лидеров по изготовлению средств индивидуальной защиты", – приводятся в сообщении слова главы департамента промышленной политики края Ивана Куликова.По его данным, в прошлом году промышленность демонстрировала рост по всем показателям. Индекс промпроизводства составил 103,1%. Предприятиями отгружено продукции почти на 308 миллиардов рублей. Объем налоговых поступлений составил 11,2 миллиарда рублей с ростом 4,2%.По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева идет разработка приоритетных направлений отрасли, в их числе развитие легкой промышленности.

https://ria.ru/20201110/kuban-1583951340.html

https://ria.ru/20201031/kuban-1582442341.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика