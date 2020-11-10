Промпредприятия Кубани увеличили производство продукции на 2,6 процента
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Промпредприятия Краснодарского края произвели продукции более чем на 225 миллиардов рублей с начала текущего года, это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает администрация региона.
Отмечается, что в 2020 году на работу предприятий промышленной сферы повлияла пандемия. Но благодаря своевременно предпринятым мерам производственный процесс большинства компаний удалось сохранить.
"Это позволило не только не допустить существенного падения показателей, но и привело к росту объемов отгрузки промышленной продукции на 2,6%. Кроме того, край вошел в число лидеров по изготовлению средств индивидуальной защиты", – приводятся в сообщении слова главы департамента промышленной политики края Ивана Куликова.
По его данным, в прошлом году промышленность демонстрировала рост по всем показателям. Индекс промпроизводства составил 103,1%. Предприятиями отгружено продукции почти на 308 миллиардов рублей. Объем налоговых поступлений составил 11,2 миллиарда рублей с ростом 4,2%.
По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева идет разработка приоритетных направлений отрасли, в их числе развитие легкой промышленности.
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