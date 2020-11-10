https://ria.ru/20201110/kuban-1583951340.html
Кубань на четверть нарастила производство в станкостроении
Кубань на четверть нарастила производство в станкостроении
Краснодарский край в текущем году уже на четверть нарастил производство в отрасли станкостроения, предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:52
2020-11-10T15:52
2020-11-10T15:52
краснодарский край
вениамин кондратьев
михаил мишустин
краснодар
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_0:58:3150:1830_1400x0_80_0_0_19bfc9de86c5e6ad3f0018406ff274e4.jpg
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Краснодарский край в текущем году уже на четверть нарастил производство в отрасли станкостроения, предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов рублей, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев."Кубань в этом году уже на четверть нарастила производство в отрасли станкостроения. Предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов рублей. Динамика в сравнении с прошлым годом – 127%. Станкостроение в нашем регионе начали возрождать 4 года назад, когда перезапустили и вернули в работу завод им. Седина в Краснодаре. Преемником стал Южный завод тяжелого станкостроения", - сказал Кондратьев.Он также отметил, что край создал и наполнил деньгами региональную программу развития промышленности, запустили отраслевой фонд. Губернатор уточнил, что его капитализацию в этом году довели до 2 миллиардов рублей."Сейчас наш Южный завод – мощное предприятие, которое поставляет свою продукцию и за границу. На днях завод получил заказ на выпуск станков для авиакосмической отрасли. За 9 месяцев его объем производства составил почти 75 миллионов рублей", - пояснил глава края.Он добавил, что в крае есть и другие станкостроительные предприятия, продукция которых востребована как в стране, так и за рубежом."Быстрее раскрыть их потенциал, увеличить производительность и расширить ассортимент выпускаемого оборудования поможет стратегия развития станкостроения в России, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Уверен, этот сектор экономики получит дополнительный стимул и дополнительные возможности для развития, и наши заводы будут только наращивать объемы производства", - заключил Кондратьев.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье утвердил стратегию развития станкоинструментальной промышленности, предполагающую рост производства и экспорта в этой сфере более чем вдвое к 2035 году. Объем экспорта через 15 лет должен увеличиться 2,6 раза и составить 16,5 миллиарда рублей. Кроме того, в стратегии установлены показатели локализации производства станков - 70% и изготовления комплектующих - 11,1 миллиарда рублей.Реализация стратегии должна обеспечить рост производства в среднем на 5,7% в год и укрепить позиции российских компаний на мировых рынках. Полный перечень мероприятий по реализации стратегии должен быть подготовлен в течение девяти месяцев.
https://ria.ru/20201106/kuban-1583393025.html
https://ria.ru/20201102/kuban-1582721694.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_6:0:2737:2048_1400x0_80_0_0_826255b161930464b270dd6082be4f6d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, михаил мишустин, краснодар, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Краснодарский край
в текущем году уже на четверть нарастил производство в отрасли станкостроения, предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов рублей, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев
.
"Кубань в этом году уже на четверть нарастила производство в отрасли станкостроения. Предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов рублей. Динамика в сравнении с прошлым годом – 127%. Станкостроение в нашем регионе начали возрождать 4 года назад, когда перезапустили и вернули в работу завод им. Седина в Краснодаре
. Преемником стал Южный завод тяжелого станкостроения", - сказал Кондратьев.
Он также отметил, что край создал и наполнил деньгами региональную программу развития промышленности, запустили отраслевой фонд. Губернатор уточнил, что его капитализацию в этом году довели до 2 миллиардов рублей.
"Сейчас наш Южный завод – мощное предприятие, которое поставляет свою продукцию и за границу. На днях завод получил заказ на выпуск станков для авиакосмической отрасли. За 9 месяцев его объем производства составил почти 75 миллионов рублей", - пояснил глава края.
Он добавил, что в крае есть и другие станкостроительные предприятия, продукция которых востребована как в стране, так и за рубежом.
"Быстрее раскрыть их потенциал, увеличить производительность и расширить ассортимент выпускаемого оборудования поможет стратегия развития станкостроения в России, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин
. Уверен, этот сектор экономики получит дополнительный стимул и дополнительные возможности для развития, и наши заводы будут только наращивать объемы производства", - заключил Кондратьев.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье утвердил стратегию развития станкоинструментальной промышленности, предполагающую рост производства и экспорта в этой сфере более чем вдвое к 2035 году. Объем экспорта через 15 лет должен увеличиться 2,6 раза и составить 16,5 миллиарда рублей. Кроме того, в стратегии установлены показатели локализации производства станков - 70% и изготовления комплектующих - 11,1 миллиарда рублей.
Реализация стратегии должна обеспечить рост производства в среднем на 5,7% в год и укрепить позиции российских компаний на мировых рынках. Полный перечень мероприятий по реализации стратегии должен быть подготовлен в течение девяти месяцев.