Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201110/kuban-1583951340.html
Кубань на четверть нарастила производство в станкостроении
Кубань на четверть нарастила производство в станкостроении
Краснодарский край в текущем году уже на четверть нарастил производство в отрасли станкостроения, предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:52
2020-11-10T15:52
краснодарский край
вениамин кондратьев
михаил мишустин
краснодар
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_0:58:3150:1830_1400x0_80_0_0_19bfc9de86c5e6ad3f0018406ff274e4.jpg
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Краснодарский край в текущем году уже на четверть нарастил производство в отрасли станкостроения, предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов рублей, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев."Кубань в этом году уже на четверть нарастила производство в отрасли станкостроения. Предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов рублей. Динамика в сравнении с прошлым годом – 127%. Станкостроение в нашем регионе начали возрождать 4 года назад, когда перезапустили и вернули в работу завод им. Седина в Краснодаре. Преемником стал Южный завод тяжелого станкостроения", - сказал Кондратьев.Он также отметил, что край создал и наполнил деньгами региональную программу развития промышленности, запустили отраслевой фонд. Губернатор уточнил, что его капитализацию в этом году довели до 2 миллиардов рублей."Сейчас наш Южный завод – мощное предприятие, которое поставляет свою продукцию и за границу. На днях завод получил заказ на выпуск станков для авиакосмической отрасли. За 9 месяцев его объем производства составил почти 75 миллионов рублей", - пояснил глава края.Он добавил, что в крае есть и другие станкостроительные предприятия, продукция которых востребована как в стране, так и за рубежом."Быстрее раскрыть их потенциал, увеличить производительность и расширить ассортимент выпускаемого оборудования поможет стратегия развития станкостроения в России, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Уверен, этот сектор экономики получит дополнительный стимул и дополнительные возможности для развития, и наши заводы будут только наращивать объемы производства", - заключил Кондратьев.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье утвердил стратегию развития станкоинструментальной промышленности, предполагающую рост производства и экспорта в этой сфере более чем вдвое к 2035 году. Объем экспорта через 15 лет должен увеличиться 2,6 раза и составить 16,5 миллиарда рублей. Кроме того, в стратегии установлены показатели локализации производства станков - 70% и изготовления комплектующих - 11,1 миллиарда рублей.Реализация стратегии должна обеспечить рост производства в среднем на 5,7% в год и укрепить позиции российских компаний на мировых рынках. Полный перечень мероприятий по реализации стратегии должен быть подготовлен в течение девяти месяцев.
https://ria.ru/20201106/kuban-1583393025.html
https://ria.ru/20201102/kuban-1582721694.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_6:0:2737:2048_1400x0_80_0_0_826255b161930464b270dd6082be4f6d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, михаил мишустин, краснодар, краснодарский край, экономика

Кубань на четверть нарастила производство в станкостроении

15:52 10.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Краснодарский край в текущем году уже на четверть нарастил производство в отрасли станкостроения, предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов рублей, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"Кубань в этом году уже на четверть нарастила производство в отрасли станкостроения. Предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов рублей. Динамика в сравнении с прошлым годом – 127%. Станкостроение в нашем регионе начали возрождать 4 года назад, когда перезапустили и вернули в работу завод им. Седина в Краснодаре. Преемником стал Южный завод тяжелого станкостроения", - сказал Кондратьев.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 16:04Краснодарский край
Депутаты Кубани предложили изменения в федеральное законодательство
Он также отметил, что край создал и наполнил деньгами региональную программу развития промышленности, запустили отраслевой фонд. Губернатор уточнил, что его капитализацию в этом году довели до 2 миллиардов рублей.
"Сейчас наш Южный завод – мощное предприятие, которое поставляет свою продукцию и за границу. На днях завод получил заказ на выпуск станков для авиакосмической отрасли. За 9 месяцев его объем производства составил почти 75 миллионов рублей", - пояснил глава края.
Он добавил, что в крае есть и другие станкостроительные предприятия, продукция которых востребована как в стране, так и за рубежом.
"Быстрее раскрыть их потенциал, увеличить производительность и расширить ассортимент выпускаемого оборудования поможет стратегия развития станкостроения в России, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Уверен, этот сектор экономики получит дополнительный стимул и дополнительные возможности для развития, и наши заводы будут только наращивать объемы производства", - заключил Кондратьев.
Дорога на черноморском побережье Краснодарского края в окрестностях поселка Лермонтово - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 19:55Краснодарский край
Дорожный фонд Кубани в 2021 году составит около 32,7 миллиарда рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье утвердил стратегию развития станкоинструментальной промышленности, предполагающую рост производства и экспорта в этой сфере более чем вдвое к 2035 году. Объем экспорта через 15 лет должен увеличиться 2,6 раза и составить 16,5 миллиарда рублей. Кроме того, в стратегии установлены показатели локализации производства станков - 70% и изготовления комплектующих - 11,1 миллиарда рублей.
Реализация стратегии должна обеспечить рост производства в среднем на 5,7% в год и укрепить позиции российских компаний на мировых рынках. Полный перечень мероприятий по реализации стратегии должен быть подготовлен в течение девяти месяцев.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевМихаил МишустинКраснодарКраснодарский крайЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния