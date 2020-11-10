https://ria.ru/20201110/kuban-1583951340.html

Кубань на четверть нарастила производство в станкостроении

Кубань на четверть нарастила производство в станкостроении

Краснодарский край в текущем году уже на четверть нарастил производство в отрасли станкостроения, предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:52

2020-11-10T15:52

2020-11-10T15:52

краснодарский край

вениамин кондратьев

михаил мишустин

краснодар

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Краснодарский край в текущем году уже на четверть нарастил производство в отрасли станкостроения, предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов рублей, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев."Кубань в этом году уже на четверть нарастила производство в отрасли станкостроения. Предприятия выпустили продукции более чем на 220 миллионов рублей. Динамика в сравнении с прошлым годом – 127%. Станкостроение в нашем регионе начали возрождать 4 года назад, когда перезапустили и вернули в работу завод им. Седина в Краснодаре. Преемником стал Южный завод тяжелого станкостроения", - сказал Кондратьев.Он также отметил, что край создал и наполнил деньгами региональную программу развития промышленности, запустили отраслевой фонд. Губернатор уточнил, что его капитализацию в этом году довели до 2 миллиардов рублей."Сейчас наш Южный завод – мощное предприятие, которое поставляет свою продукцию и за границу. На днях завод получил заказ на выпуск станков для авиакосмической отрасли. За 9 месяцев его объем производства составил почти 75 миллионов рублей", - пояснил глава края.Он добавил, что в крае есть и другие станкостроительные предприятия, продукция которых востребована как в стране, так и за рубежом."Быстрее раскрыть их потенциал, увеличить производительность и расширить ассортимент выпускаемого оборудования поможет стратегия развития станкостроения в России, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Уверен, этот сектор экономики получит дополнительный стимул и дополнительные возможности для развития, и наши заводы будут только наращивать объемы производства", - заключил Кондратьев.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье утвердил стратегию развития станкоинструментальной промышленности, предполагающую рост производства и экспорта в этой сфере более чем вдвое к 2035 году. Объем экспорта через 15 лет должен увеличиться 2,6 раза и составить 16,5 миллиарда рублей. Кроме того, в стратегии установлены показатели локализации производства станков - 70% и изготовления комплектующих - 11,1 миллиарда рублей.Реализация стратегии должна обеспечить рост производства в среднем на 5,7% в год и укрепить позиции российских компаний на мировых рынках. Полный перечень мероприятий по реализации стратегии должен быть подготовлен в течение девяти месяцев.

https://ria.ru/20201106/kuban-1583393025.html

https://ria.ru/20201102/kuban-1582721694.html

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краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, михаил мишустин, краснодар, краснодарский край, экономика