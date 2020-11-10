https://ria.ru/20201110/krym-1583932736.html

Украина ввела санкции против Никарагуа из-за визита посла в Крым

Украина ввела санкции против Никарагуа из-за визита посла в Крым

Киев вводит ограничения против Никарагуа после визита посла этой страны в Крым, сообщила пресс-служба украинского Министерства иностранных дел. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:44

2020-11-10T14:44

2020-11-10T17:02

олег белавенцев

георгий мурадов

мид украины

никарагуа

украина

в мире

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КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Киев вводит ограничения против Никарагуа после визита посла этой страны в Крым, сообщила пресс-служба украинского Министерства иностранных дел."МИД Украины неоднократно предупреждал никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права", — говорится в заявлении.Во вторник на полуострове открылось почетное консульство Никарагуа. В связи с этим в республику прибыл посол Альба Асусена Торрес.В октябре в Никарагуа назначили почетного консула в Крыму, им стал бывший полномочный представитель президента России в этом регионе Олег Белавенцев.После этого Киев принял документ, который "инициирует процедуру ввода санкций".Никарагуа признала Крым частью Российской Федерации в 2014 году.

https://ria.ru/20201110/krym-1583862143.html

никарагуа

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег белавенцев, георгий мурадов, мид украины, никарагуа, украина, в мире