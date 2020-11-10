Украина ввела санкции против Никарагуа из-за визита посла в Крым
14:44 10.11.2020 (обновлено: 17:02 10.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий МакеевЧрезвычайный и Полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес и Олег Белавенцев во время церемонии передачи копии патента руководства Никарагуа по открытию консульства в Крыму
КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Киев вводит ограничения против Никарагуа после визита посла этой страны в Крым, сообщила пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.
"МИД Украины неоднократно предупреждал никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права", — говорится в заявлении.
Во вторник на полуострове открылось почетное консульство Никарагуа. В связи с этим в республику прибыл посол Альба Асусена Торрес.
В октябре в Никарагуа назначили почетного консула в Крыму, им стал бывший полномочный представитель президента России в этом регионе Олег Белавенцев.
После этого Киев принял документ, который "инициирует процедуру ввода санкций".
Никарагуа признала Крым частью Российской Федерации в 2014 году.