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Украина ввела санкции против Никарагуа из-за визита посла в Крым
Украина ввела санкции против Никарагуа из-за визита посла в Крым
Киев вводит ограничения против Никарагуа после визита посла этой страны в Крым, сообщила пресс-служба украинского Министерства иностранных дел. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:44
2020-11-10T17:02
олег белавенцев
георгий мурадов
мид украины
никарагуа
украина
в мире
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КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Киев вводит ограничения против Никарагуа после визита посла этой страны в Крым, сообщила пресс-служба украинского Министерства иностранных дел."МИД Украины неоднократно предупреждал никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права", — говорится в заявлении.Во вторник на полуострове открылось почетное консульство Никарагуа. В связи с этим в республику прибыл посол Альба Асусена Торрес.В октябре в Никарагуа назначили почетного консула в Крыму, им стал бывший полномочный представитель президента России в этом регионе Олег Белавенцев.После этого Киев принял документ, который "инициирует процедуру ввода санкций".Никарагуа признала Крым частью Российской Федерации в 2014 году.
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олег белавенцев, георгий мурадов, мид украины, никарагуа, украина, в мире

Украина ввела санкции против Никарагуа из-за визита посла в Крым

14:44 10.11.2020 (обновлено: 17:02 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий МакеевЧрезвычайный и Полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес и Олег Белавенцев во время церемонии передачи копии патента руководства Никарагуа по открытию консульства в Крыму
Чрезвычайный и Полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес и Олег Белавенцев во время церемонии передачи копии патента руководства Никарагуа по открытию консульства в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Киев вводит ограничения против Никарагуа после визита посла этой страны в Крым, сообщила пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.
"МИД Украины неоднократно предупреждал никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права", — говорится в заявлении.
Во вторник на полуострове открылось почетное консульство Никарагуа. В связи с этим в республику прибыл посол Альба Асусена Торрес.
В октябре в Никарагуа назначили почетного консула в Крыму, им стал бывший полномочный представитель президента России в этом регионе Олег Белавенцев.
После этого Киев принял документ, который "инициирует процедуру ввода санкций".
Никарагуа признала Крым частью Российской Федерации в 2014 году.
Ялта - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
07:57
В Крыму заявили о прорыве международной блокады
 
Олег БелавенцевГеоргий МурадовМИД УкраиныНикарагуаУкраинаВ мире
 
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