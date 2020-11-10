https://ria.ru/20201110/krym-1583862143.html

В Крыму заявили о прорыве международной блокады

В Крыму заявили о прорыве международной блокады

Открытие в Крыму первого зарубежного почетного консульства свидетельствует о неизбежности прорыва международной блокады полуострова, заявил глава рабочей группы РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T07:57

2020-11-10T07:57

2020-11-10T07:57

республика крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578967769_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_2b6caaeead1759e7feafa1cd5fcb9bc3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Открытие в Крыму первого зарубежного почетного консульства свидетельствует о неизбежности прорыва международной блокады полуострова, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил, что почетное консульство Никарагуа будет открыто во вторник в Крыму. Для этих целей в республику прибыл посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Почетным консулом Никарагуа в Крыму назначен бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев. Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году.По его словам, Никарагуа еще в 2014 году признало легитимность проведения референдума.По его словам, сотрудничество между Россией и Никарагуа сейчас активно развивается. В частности, российская сторона строит там завод по производству вакцин от гриппа, имеется определенный потенциал для организации поиска нефти на океанских шельфах в этом регионе Центральной Америки."Не исключено, что никарагуанские студенты скоро начнут обучение в крымских вузах, между прочим, в свое время еще при советской власти несколько экзотических пальм из этой страны были высажены в Никитском ботаническом саду, и, как мне кажется, очень красивым ответным жестом с нашей стороны могла бы стать передача саженцев этих пальм наших друзьям в ходе первого официального визита крымской делегации в Манагуа, который, я надеюсь, не за горами", - подчеркнул Молохов.

https://ria.ru/20201107/krym-1583506391.html

https://ria.ru/20201106/krym-1583345926.html

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, в мире