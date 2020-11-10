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В Крыму заявили о прорыве международной блокады
В Крыму заявили о прорыве международной блокады
Открытие в Крыму первого зарубежного почетного консульства свидетельствует о неизбежности прорыва международной блокады полуострова, заявил глава рабочей группы РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T07:57
2020-11-10T07:57
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Открытие в Крыму первого зарубежного почетного консульства свидетельствует о неизбежности прорыва международной блокады полуострова, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил, что почетное консульство Никарагуа будет открыто во вторник в Крыму. Для этих целей в республику прибыл посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Почетным консулом Никарагуа в Крыму назначен бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев. Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году.По его словам, Никарагуа еще в 2014 году признало легитимность проведения референдума.По его словам, сотрудничество между Россией и Никарагуа сейчас активно развивается. В частности, российская сторона строит там завод по производству вакцин от гриппа, имеется определенный потенциал для организации поиска нефти на океанских шельфах в этом регионе Центральной Америки."Не исключено, что никарагуанские студенты скоро начнут обучение в крымских вузах, между прочим, в свое время еще при советской власти несколько экзотических пальм из этой страны были высажены в Никитском ботаническом саду, и, как мне кажется, очень красивым ответным жестом с нашей стороны могла бы стать передача саженцев этих пальм наших друзьям в ходе первого официального визита крымской делегации в Манагуа, который, я надеюсь, не за горами", - подчеркнул Молохов.
https://ria.ru/20201107/krym-1583506391.html
https://ria.ru/20201106/krym-1583345926.html
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республика крым, в мире

В Крыму заявили о прорыве международной блокады

07:57 10.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Открытие в Крыму первого зарубежного почетного консульства свидетельствует о неизбежности прорыва международной блокады полуострова, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил, что почетное консульство Никарагуа будет открыто во вторник в Крыму. Для этих целей в республику прибыл посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Почетным консулом Никарагуа в Крыму назначен бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев. Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году.
"Это замечательное событие - открытие почетного консульства Никарагуа в Крыму - стало еще одним свидетельством неизбежности прорыва международной блокады полуострова. Считаю, что мы должны как можно больше работать со странами "третьего мира" на международных площадках, нести слово правды и разоблачать мифы об "оккупации", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, Никарагуа еще в 2014 году признало легитимность проведения референдума.
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"Это не классическое консульство, а именно особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны", - подчеркнул Молохов.
По его словам, сотрудничество между Россией и Никарагуа сейчас активно развивается. В частности, российская сторона строит там завод по производству вакцин от гриппа, имеется определенный потенциал для организации поиска нефти на океанских шельфах в этом регионе Центральной Америки.
"Не исключено, что никарагуанские студенты скоро начнут обучение в крымских вузах, между прочим, в свое время еще при советской власти несколько экзотических пальм из этой страны были высажены в Никитском ботаническом саду, и, как мне кажется, очень красивым ответным жестом с нашей стороны могла бы стать передача саженцев этих пальм наших друзьям в ходе первого официального визита крымской делегации в Манагуа, который, я надеюсь, не за горами", - подчеркнул Молохов.
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