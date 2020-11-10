https://ria.ru/20201110/krizis-1583932551.html

Эксперт заявил о кризисе избирательной системы в США

Эксперт заявил о кризисе избирательной системы в США

Политический кризис в США охватывает и избирательную систему, одновременно происходит поляризация американского общества и электората, заявил заместитель... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:44

2020-11-10T14:44

2020-11-10T14:44

выборы президента сша — 2020

владимир шаповалов

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Политический кризис в США охватывает и избирательную систему, одновременно происходит поляризация американского общества и электората, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Он напомнил, что на президентских выборах 2000 года судьбу кандидатов решили голоса избирателей штата Флорида, в 2016 году Демократическая партия протестовала против победы Трампа. Нынешняя ситуация уже стала скандалом, подчеркнул эксперт."Иными словами, система, которая работала, достаточно успешно справляясь с теми или иными вызовами на протяжении нескольких десятков лет или даже столетий, вошла в состояние острого системного кризиса", - отметил Шаповалов.Он обратил внимание, что ситуация политического кризиса происходит на фоне резкой поляризации в американском обществе: "сокращения медианного избирателя и радикализации флангов политического пространства"."Об этом свидетельствует тот факт, что за последние 28 лет, с 1992 по 2020 год, количество избирательных округов на президентских выборах, в которых представитель одной партии набирает более 60%, то есть подавляющее большинство голосов, увеличилось в 8 раз... В те же самые 20 лет, которые по сути являются фазой политического кризиса политической системы США, происходит постепенная и все убыстряющаяся поляризация американского общества и американского электората", - пояснил он.По данным СМИ, на прошедших выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html

https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир шаповалов, дональд трамп, джо байден, сша, в мире