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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201110/krizis-1583932551.html
Эксперт заявил о кризисе избирательной системы в США
Эксперт заявил о кризисе избирательной системы в США
Политический кризис в США охватывает и избирательную систему, одновременно происходит поляризация американского общества и электората, заявил заместитель... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:44
2020-11-10T14:44
выборы президента сша — 2020
владимир шаповалов
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Политический кризис в США охватывает и избирательную систему, одновременно происходит поляризация американского общества и электората, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Он напомнил, что на президентских выборах 2000 года судьбу кандидатов решили голоса избирателей штата Флорида, в 2016 году Демократическая партия протестовала против победы Трампа. Нынешняя ситуация уже стала скандалом, подчеркнул эксперт."Иными словами, система, которая работала, достаточно успешно справляясь с теми или иными вызовами на протяжении нескольких десятков лет или даже столетий, вошла в состояние острого системного кризиса", - отметил Шаповалов.Он обратил внимание, что ситуация политического кризиса происходит на фоне резкой поляризации в американском обществе: "сокращения медианного избирателя и радикализации флангов политического пространства"."Об этом свидетельствует тот факт, что за последние 28 лет, с 1992 по 2020 год, количество избирательных округов на президентских выборах, в которых представитель одной партии набирает более 60%, то есть подавляющее большинство голосов, увеличилось в 8 раз... В те же самые 20 лет, которые по сути являются фазой политического кризиса политической системы США, происходит постепенная и все убыстряющаяся поляризация американского общества и американского электората", - пояснил он.По данным СМИ, на прошедших выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html
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владимир шаповалов, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт заявил о кризисе избирательной системы в США

14:44 10.11.2020
 
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Hiro Komae
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Политический кризис в США охватывает и избирательную систему, одновременно происходит поляризация американского общества и электората, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

"Мне хотелось бы озвучить тезис об институциональном политическом кризисе, который имеет место в США и в том числе кризисе, который охватывает избирательную систему. Одно из ярких проявлений этого кризиса - тот факт, что за последние 20 лет три раза возникала скандальная ситуация на выборах", - сказал Шаповалов в ходе дискуссионной площадки ассоциации "Независимый общественный мониторинг" по итогам выборов президента США.

Он напомнил, что на президентских выборах 2000 года судьбу кандидатов решили голоса избирателей штата Флорида, в 2016 году Демократическая партия протестовала против победы Трампа. Нынешняя ситуация уже стала скандалом, подчеркнул эксперт.
"Иными словами, система, которая работала, достаточно успешно справляясь с теми или иными вызовами на протяжении нескольких десятков лет или даже столетий, вошла в состояние острого системного кризиса", - отметил Шаповалов.
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Он обратил внимание, что ситуация политического кризиса происходит на фоне резкой поляризации в американском обществе: "сокращения медианного избирателя и радикализации флангов политического пространства".
"Об этом свидетельствует тот факт, что за последние 28 лет, с 1992 по 2020 год, количество избирательных округов на президентских выборах, в которых представитель одной партии набирает более 60%, то есть подавляющее большинство голосов, увеличилось в 8 раз... В те же самые 20 лет, которые по сути являются фазой политического кризиса политической системы США, происходит постепенная и все убыстряющаяся поляризация американского общества и американского электората", - пояснил он.
По данным СМИ, на прошедших выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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Выборы президента США — 2020Владимир ШаповаловДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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