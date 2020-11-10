https://ria.ru/20201110/kosmos-1583951800.html

Страны ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия

Страны ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия

Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:54

2020-11-10T15:54

2020-11-10T15:54

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида.Текст соответствующей декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС в формате видеоконференции 10 ноября, опубликован на сайте Кремля."Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - говорится в тексте.Страны ШОС подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы "надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве", а также приветствуют работу группы правительственных экспертов ООН для рассмотрения и представления рекомендаций по такому документу.

https://ria.ru/20201106/kosmos-1583421288.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, шос, оон, в мире