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Страны ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия
Страны ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия
Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:54
2020-11-10T15:54
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида.Текст соответствующей декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС в формате видеоконференции 10 ноября, опубликован на сайте Кремля."Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - говорится в тексте.Страны ШОС подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы "надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве", а также приветствуют работу группы правительственных экспертов ООН для рассмотрения и представления рекомендаций по такому документу.
https://ria.ru/20201106/kosmos-1583421288.html
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космос, шос, оон, в мире

Страны ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия

15:54 10.11.2020
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида.
Текст соответствующей декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС в формате видеоконференции 10 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - говорится в тексте.
Страны ШОС подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы "надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве", а также приветствуют работу группы правительственных экспертов ООН для рассмотрения и представления рекомендаций по такому документу.
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