https://ria.ru/20201110/koronavirus-1584020867.html

В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице превысило 7,5 тысячи, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T23:15

2020-11-10T23:15

2020-11-10T23:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице превысило 7,5 тысячи, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Таким образом, число умерших в столице достигло 7502.Днем ранее сообщалось о 68 умерших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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