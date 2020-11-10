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Добровольцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины Pfizer
Добровольцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины Pfizer
Добровольцы, которые вызвались испытать на себе новую американскую вакцину от коронавируса Pfizer, описали неприятные ощущения после прививки. Их слова приводит РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:25
2020-11-10T23:31
коронавирус covid-19
великобритания
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Добровольцы, которые вызвались испытать на себе новую американскую вакцину от коронавируса Pfizer, описали неприятные ощущения после прививки. Их слова приводит британское издание Mirror.Более 43 тысяч человек в шести странах приняли участие в третьем по счету испытании вакцины фармацевтического гиганта Pfizer и его немецкого партнера BioNTech.Некоторые из добровольцев, в частности, пожаловались на головную боль, жар и ломоту во всем теле. Другие сравнили ощущения после укола с "тяжелым похмельем", отметив, что побочные эффекты усиливались после второго укола. Кто-то из испытуемых описал свое состояние после Pfizer с побочными эффектами после прививки от гриппа, пишет издание.Испытание новой вакцины проходило "вслепую": пациенты не знали, вкалывают ли им Pfizer или плацебо.Ранее немецкая компания BioNTech и американская фармацевтическая фирма Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины, показавшей более чем 90%-процентную эффективность от COVID-19. Заявку на регистрацию препарата в США планируют подать уже в ноябре.
https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583855239.html
великобритания
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коронавирус covid-19, великобритания, сша

Добровольцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины Pfizer

19:25 10.11.2020 (обновлено: 23:31 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Добровольцы, которые вызвались испытать на себе новую американскую вакцину от коронавируса Pfizer, описали неприятные ощущения после прививки. Их слова приводит британское издание Mirror.
Более 43 тысяч человек в шести странах приняли участие в третьем по счету испытании вакцины фармацевтического гиганта Pfizer и его немецкого партнера BioNTech.
Некоторые из добровольцев, в частности, пожаловались на головную боль, жар и ломоту во всем теле. Другие сравнили ощущения после укола с "тяжелым похмельем", отметив, что побочные эффекты усиливались после второго укола. Кто-то из испытуемых описал свое состояние после Pfizer с побочными эффектами после прививки от гриппа, пишет издание.
Испытание новой вакцины проходило "вслепую": пациенты не знали, вкалывают ли им Pfizer или плацебо.
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
04:15Распространение нового коронавируса
С транспортировкой вакцины Pfizer возникли трудности
Ранее немецкая компания BioNTech и американская фармацевтическая фирма Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины, показавшей более чем 90%-процентную эффективность от COVID-19. Заявку на регистрацию препарата в США планируют подать уже в ноябре.
 
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