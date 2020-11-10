https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583997049.html

Добровольцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины Pfizer

Добровольцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины Pfizer

Добровольцы, которые вызвались испытать на себе новую американскую вакцину от коронавируса Pfizer, описали неприятные ощущения после прививки. Их слова приводит РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T19:25

2020-11-10T19:25

2020-11-10T23:31

коронавирус covid-19

великобритания

сша

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Добровольцы, которые вызвались испытать на себе новую американскую вакцину от коронавируса Pfizer, описали неприятные ощущения после прививки. Их слова приводит британское издание Mirror.Более 43 тысяч человек в шести странах приняли участие в третьем по счету испытании вакцины фармацевтического гиганта Pfizer и его немецкого партнера BioNTech.Некоторые из добровольцев, в частности, пожаловались на головную боль, жар и ломоту во всем теле. Другие сравнили ощущения после укола с "тяжелым похмельем", отметив, что побочные эффекты усиливались после второго укола. Кто-то из испытуемых описал свое состояние после Pfizer с побочными эффектами после прививки от гриппа, пишет издание.Испытание новой вакцины проходило "вслепую": пациенты не знали, вкалывают ли им Pfizer или плацебо.Ранее немецкая компания BioNTech и американская фармацевтическая фирма Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины, показавшей более чем 90%-процентную эффективность от COVID-19. Заявку на регистрацию препарата в США планируют подать уже в ноябре.

https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583855239.html

великобритания

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, сша