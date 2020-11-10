https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583983141.html

Найден быстрый способ очистки поверхностей от коронавируса

Найден быстрый способ очистки поверхностей от коронавируса

В условиях пандемии коронавируса американские ученые предложили метод быстрого и эффективного обеззараживания поверхностей с помощью обработки холодной... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T19:00

2020-11-10T19:00

2020-11-10T19:00

риа наука

коронавирус covid-19

плазма

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физика

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В условиях пандемии коронавируса американские ученые предложили метод быстрого и эффективного обеззараживания поверхностей с помощью обработки холодной атмосферной плазмой, подаваемой аргоном. Описание разработки опубликовано в журнале Physics of Fluids.Холодная атмосферная плазма — это ионизированный газ с температурой близкой к комнатной, который доказал свою эффективность в медицине при лечении рака, заживлении ран, в стоматологии, а также при проведении процедур обеззараживания любых поверхностей, включая продукты питания. Доказано, что поток атмосферной плазмы уничтожает многие патогенные микроорганизмы, однако до сих пор было неизвестно, как на него реагирует новый коронавирус SARS-СoV-2.Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали установку холодной плазмы на основе 3D-принтера для распыления жидкостей при атмосферном давлении и проверили ее действие на различных поверхностях, обработанные культурами SARS-CoV-2.Результаты показали, что на металле, пластике, картоне и коже — материалах, где коронавирус живет как минимум несколько часов, патоген был полностью уничтожен менее чем за три минуты, а большая часть вируса была убита за 30 секунд. За то же самое время с помощью нового метода исследователи обеззаразили материал медицинских масок.Авторы считают, что технология позволяет в кратчайшие сроки создать компактное устройство для обработки поверхностей от коронавируса, которое будет более эффективным и безопасным, чем используемые в настоящее время химические препараты. Широкое внедрение таких устройств, по мнению исследователей, станет прорывом в борьбе с распространением COVID-19."Результаты показывают большой потенциал использования плазмы для остановки цикла передачи вируса, — приводятся в пресс-релизе Американского института физики слова руководителя исследования Ричарда Вирца (Richard Wirz). — Это только начало. Мы уверены в плазме и возлагаем на нее очень большие надежды. Все, что мы используем, происходит из воздуха. Только воздух и электричество. Это очень здоровая процедура без побочных эффектов".По сравнению с технологическими плазмами низкого и высокого давления, для генерации которых нужны специализированные камеры и насосы, атмосферная плазма не требует дорогостоящего оборудования. Этот фактор значительно сокращает стоимость нового метода и одновременно увеличивает его надежность.Авторы провели аналогичный тест с плазмой, питаемой гелием, но этот газ оказался менее эффективным, чем в случае с аргоном — вирус сохранялся даже после пятиминутной обработки. Ученые считают, что причина — в более низком уровне реактивного кислорода и реактивного азота при использовании газа, подаваемого гелием.

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583809843.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, плазма, биология, физика, здоровье, сша