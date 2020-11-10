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Названы причины тяжелого течения COVID-19
Названы причины тяжелого течения COVID-19
Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал факторы, с которыми связано тяжелое течение COVID-19. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:07
2020-11-10T18:45
распространение нового коронавируса
андрей поздняков
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал факторы, с которыми связано тяжелое течение COVID-19."Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека", — сказал Поздняков в комментарии Ura.ru.По его словам, к уязвимым категориям относятся пациенты с тяжелыми иммунодефицитами (ВИЧ, онкология), нарушением обмена веществ, имеющие сосудистые заболевания, с диабетом.Также он добавил, что зачастую COVID-19 в тяжелой форме бывает у медработников, поскольку в силу своей деятельности они получают высокую инфицирующую дозу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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андрей поздняков, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Названы причины тяжелого течения COVID-19

17:07 10.11.2020 (обновлено: 18:45 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник принимает пациента в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник принимает пациента в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал факторы, с которыми связано тяжелое течение COVID-19.
"Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека", — сказал Поздняков в комментарии Ura.ru.
По его словам, к уязвимым категориям относятся пациенты с тяжелыми иммунодефицитами (ВИЧ, онкология), нарушением обмена веществ, имеющие сосудистые заболевания, с диабетом.
Также он добавил, что зачастую COVID-19 в тяжелой форме бывает у медработников, поскольку в силу своей деятельности они получают высокую инфицирующую дозу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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