https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583972179.html
Названы причины тяжелого течения COVID-19
Названы причины тяжелого течения COVID-19
Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал факторы, с которыми связано тяжелое течение COVID-19. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:07
2020-11-10T17:07
2020-11-10T18:45
распространение нового коронавируса
андрей поздняков
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал факторы, с которыми связано тяжелое течение COVID-19."Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека", — сказал Поздняков в комментарии Ura.ru.По его словам, к уязвимым категориям относятся пациенты с тяжелыми иммунодефицитами (ВИЧ, онкология), нарушением обмена веществ, имеющие сосудистые заболевания, с диабетом.Также он добавил, что зачастую COVID-19 в тяжелой форме бывает у медработников, поскольку в силу своей деятельности они получают высокую инфицирующую дозу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей поздняков, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество