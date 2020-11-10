https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583972179.html

Названы причины тяжелого течения COVID-19

Названы причины тяжелого течения COVID-19

Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал факторы, с которыми связано тяжелое течение COVID-19. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:07

2020-11-10T17:07

2020-11-10T18:45

распространение нового коронавируса

андрей поздняков

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал факторы, с которыми связано тяжелое течение COVID-19."Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека", — сказал Поздняков в комментарии Ura.ru.По его словам, к уязвимым категориям относятся пациенты с тяжелыми иммунодефицитами (ВИЧ, онкология), нарушением обмена веществ, имеющие сосудистые заболевания, с диабетом.Также он добавил, что зачастую COVID-19 в тяжелой форме бывает у медработников, поскольку в силу своей деятельности они получают высокую инфицирующую дозу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей поздняков, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество