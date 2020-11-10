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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583951146.html
В США за сутки выявили свыше 111 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили свыше 111 тысяч случаев COVID-19
Более 111 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 590 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:52
2020-11-10T15:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 111 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 590 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 111 433 новых случая заражения. Днем ранее было выявлено более 105 тысяч новых зараженных и 457 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.Всего в США зарегистрировали 10 110 552 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 238 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 3,9 миллиона.Во всем мире, как сообщает университет Хопкинса, коронавирусом заразились свыше 50,9 миллиона человек, из них скончались более одного миллиона зараженных. Выздоровели свыше 33 миллионов инфицированных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили свыше 111 тысяч случаев COVID-19

15:52 10.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 111 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 590 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 111 433 новых случая заражения. Днем ранее было выявлено более 105 тысяч новых зараженных и 457 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
Всего в США зарегистрировали 10 110 552 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 238 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 3,9 миллиона.
Во всем мире, как сообщает университет Хопкинса, коронавирусом заразились свыше 50,9 миллиона человек, из них скончались более одного миллиона зараженных. Выздоровели свыше 33 миллионов инфицированных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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