https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583929217.html

Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве в ближайшие недели может ухудшиться

Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве в ближайшие недели может ухудшиться

В ближайшие недели ситуация с коронавирусом в Москве может стать еще хуже, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:27

2020-11-10T14:27

2020-11-10T14:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В ближайшие недели ситуация с коронавирусом в Москве может стать еще хуже, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин."С сентября происходит большой подъем эпидемии коронавируса. Два с половиной месяца идет настоящая борьба с этой бедой. Борьба за здоровье и жизни москвичей. Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне", - написал он.Собянин подчеркнул, что в последние дни вновь наблюдается существенный рост."В понедельник, 9 ноября 2020 было выявлено 6897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии... И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество