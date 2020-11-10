https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583926935.html
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:16
2020-11-10T14:16
2020-11-10T16:47
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19.Всем организациям, обслуживающим граждан, также рекомендовали использовать систему чек-инов.Ограничения ввели на два месяца — с 13 ноября по 15 января 2021 года. Как пояснил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, столичные власти станут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям. За несоблюдение указа будут штрафовать.По словам Собянина, эти меры позволят спасти тысячи жизней.Он отметил, что 9 ноября в столице зафиксировали самый высокий за время эпидемии суточный показатель заболеваемости — 6897 новых случаев. На следующий день количество инфицированных сократилось до 5902, однако власти считают, что ситуация может ухудшиться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил о введении в городе дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19.
—
C 23:00 до 6:00 не будут обслуживать посетителей ресторанов, кафе и баров. Это не распространяется на торговлю навынос и доставку.
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Студентов вузов и колледжей переводят на дистанционку. Транспортные карты учащихся временно заблокируют, им рекомендовали соблюдать домашний режим.
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Максимальную вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сократили до 25 процентов от общего количества мест.
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На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать действия с департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора
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Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий временно приостановлено. При этом меры не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти.
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Приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, расположенных в зданиях. Развлечения для детей возможны на открытом воздухе.
Всем организациям, обслуживающим граждан, также рекомендовали использовать систему чек-инов.
Ограничения ввели на два месяца — с 13 ноября по 15 января 2021 года.
Как пояснил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, столичные власти станут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям. За несоблюдение указа будут штрафовать.
По словам Собянина, эти меры позволят спасти тысячи жизней.
Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще не критичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост.
Он отметил, что 9 ноября в столице зафиксировали самый высокий за время эпидемии суточный показатель заболеваемости — 6897 новых случаев. На следующий день количество инфицированных сократилось до 5902, однако власти считают, что ситуация может ухудшиться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.