https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583926935.html

В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:16

2020-11-10T14:16

2020-11-10T16:47

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583222942_0:85:3069:1811_1400x0_80_0_0_7633ec970d91c501a2479d3c772b1713.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19.Всем организациям, обслуживающим граждан, также рекомендовали использовать систему чек-инов.Ограничения ввели на два месяца — с 13 ноября по 15 января 2021 года. Как пояснил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, столичные власти станут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям. За несоблюдение указа будут штрафовать.По словам Собянина, эти меры позволят спасти тысячи жизней.Он отметил, что 9 ноября в столице зафиксировали самый высокий за время эпидемии суточный показатель заболеваемости — 6897 новых случаев. На следующий день количество инфицированных сократилось до 5902, однако власти считают, что ситуация может ухудшиться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество