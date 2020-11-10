https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583899097.html
Тридцать восемь депутатов Госдумы болеют COVID-19
Тридцать восемь депутатов Госдумы болеют COVID-19
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что сейчас коронавирусом болеют 38 депутатов, на прошлой неделе их было 42, всего переболели или болеют 117... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:19
2020-11-10T12:19
2020-11-10T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что сейчас коронавирусом болеют 38 депутатов, на прошлой неделе их было 42, всего переболели или болеют 117 депутатов с учетом тех, кто на больничных койках."У нас с вами коллеги находятся на больничных койках, кто-то из них выписывается, другие попадают. Если брать с учетом тех, кто сегодня находятся на больничной койке, 117 депутатов это и те, кто сегодня уже переболели, и те, кто болеют. А болеют 38 человек. У нас их на прошлой недели было 42 депутата, сейчас 38", - сказал Володин на заседании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин, общество