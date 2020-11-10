https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583887373.html

Эпидемиолог заявила, что говорить о пике заболеваемости COVID-19 рано

Эпидемиолог заявила, что говорить о пике заболеваемости COVID-19 рано

Говорить о пике по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пока преждевременно, ситуация с COVID-19 оказалась крайне нестабильной, заявила заместитель... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:25

2020-11-10T11:25

2020-11-10T14:05

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Говорить о пике по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пока преждевременно, ситуация с COVID-19 оказалась крайне нестабильной, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она уточнила, что рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период, сроки роста в отдельных регионах могут колебаться в пределах 2-3 недель.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581294757.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество