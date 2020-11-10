https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583887373.html
Эпидемиолог заявила, что говорить о пике заболеваемости COVID-19 рано
Эпидемиолог заявила, что говорить о пике заболеваемости COVID-19 рано
Говорить о пике по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пока преждевременно, ситуация с COVID-19 оказалась крайне нестабильной, заявила заместитель... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:25
2020-11-10T11:25
2020-11-10T14:05
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Говорить о пике по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пока преждевременно, ситуация с COVID-19 оказалась крайне нестабильной, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она уточнила, что рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период, сроки роста в отдельных регионах могут колебаться в пределах 2-3 недель.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581294757.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество