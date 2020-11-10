https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583887114.html
Эпидемиолог рассказала, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19
Эпидемиолог рассказала, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, вероятно, продолжится еще как минимум 7-10 дней, заявила заместитель директора по клинико-аналитической... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:24
2020-11-10T11:24
2020-11-10T11:24
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, вероятно, продолжится еще как минимум 7-10 дней, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум 7-10 дней",- сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что обычно с приходом холодов циркуляция респираторных вирусов становится менее активной, но вирус SARS-CoV2 новый, и как на него повлияют низкие температуры, сказать пока сложно.На развитие эпидемиологического процесса влияет целый комплекс факторов - соблюдение рекомендаций по профилактике, погодные условия, сезонный рост заболеваемости другими респираторными инфекциями, пояснила Пшеничная."К сожалению, часть жителей продолжает игнорировать рекомендованные меры профилактики, подвергая риску как себя, так и своих близких. Следует понять, что игнорирование элементарных мер профилактики позволяет вирусу беспрепятственно циркулировать среди населения, приводя к росту как заболеваемости, так и числа госпитализаций",- подчеркнула Пшеничная.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество