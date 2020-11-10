https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html
Названы два эффективных продукта против COVID-19
Названы два эффективных продукта против COVID-19
Употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:21
2020-11-10T11:21
2020-11-10T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:101:1920:1181_1400x0_80_0_0_0e339252ef7c10bc5a19acac5a8dffe0.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале medRxiv.Международная группа специалистов провела исследование с участием пациентов, заболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме. Часть участников получала ежедневно один грамм меда и 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса, а другая часть — плацебо.Исследование показало, что прием этих двух продуктов привел к облегчению симптомов на три и семь дней при умеренной и тяжелой форме соответственно, а также помог вывести вирус из организма в среднем на четыре дня раньше, чем в контрольной группе.Как указывают ученые, употребление сочетания меда и черного тмина не продемонстрировало побочных эффектов и может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами лечения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_107:0:1815:1281_1400x0_80_0_0_52e980b94408c88dd00ff8227215ef20.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале medRxiv
.
Международная группа специалистов провела исследование с участием пациентов, заболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме. Часть участников получала ежедневно один грамм меда и 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса, а другая часть — плацебо.
Исследование показало, что прием этих двух продуктов привел к облегчению симптомов на три и семь дней при умеренной и тяжелой форме соответственно, а также помог вывести вирус из организма в среднем на четыре дня раньше, чем в контрольной группе.
Как указывают ученые, употребление сочетания меда и черного тмина не продемонстрировало побочных эффектов и может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами лечения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.