Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html
Названы два эффективных продукта против COVID-19
Названы два эффективных продукта против COVID-19
Употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:21
2020-11-10T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:101:1920:1181_1400x0_80_0_0_0e339252ef7c10bc5a19acac5a8dffe0.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале medRxiv.Международная группа специалистов провела исследование с участием пациентов, заболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме. Часть участников получала ежедневно один грамм меда и 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса, а другая часть — плацебо.Исследование показало, что прием этих двух продуктов привел к облегчению симптомов на три и семь дней при умеренной и тяжелой форме соответственно, а также помог вывести вирус из организма в среднем на четыре дня раньше, чем в контрольной группе.Как указывают ученые, употребление сочетания меда и черного тмина не продемонстрировало побочных эффектов и может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами лечения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_107:0:1815:1281_1400x0_80_0_0_52e980b94408c88dd00ff8227215ef20.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество

Названы два эффективных продукта против COVID-19

11:21 10.11.2020 (обновлено: 12:06 10.11.2020)
 
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале medRxiv.
Международная группа специалистов провела исследование с участием пациентов, заболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме. Часть участников получала ежедневно один грамм меда и 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса, а другая часть — плацебо.
Исследование показало, что прием этих двух продуктов привел к облегчению симптомов на три и семь дней при умеренной и тяжелой форме соответственно, а также помог вывести вирус из организма в среднем на четыре дня раньше, чем в контрольной группе.
Как указывают ученые, употребление сочетания меда и черного тмина не продемонстрировало побочных эффектов и может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами лечения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния