https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html

Названы два эффективных продукта против COVID-19

Названы два эффективных продукта против COVID-19

Употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:21

2020-11-10T11:21

2020-11-10T12:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале medRxiv.Международная группа специалистов провела исследование с участием пациентов, заболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме. Часть участников получала ежедневно один грамм меда и 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса, а другая часть — плацебо.Исследование показало, что прием этих двух продуктов привел к облегчению симптомов на три и семь дней при умеренной и тяжелой форме соответственно, а также помог вывести вирус из организма в среднем на четыре дня раньше, чем в контрольной группе.Как указывают ученые, употребление сочетания меда и черного тмина не продемонстрировало побочных эффектов и может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами лечения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество