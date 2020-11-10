https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583885450.html
В Москве выявили 5902 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5902 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5902, Санкт-Петербурге - 1485, Подмосковье - 685, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:17
2020-11-10T11:17
2020-11-10T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582683194_0:0:2930:1649_1400x0_80_0_0_fabf33254b0624086593092ae97fdd9a.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5902, Санкт-Петербурге - 1485, Подмосковье - 685, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 5902, 2. Санкт-Петербург 1485, 3. Московская область 685", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - 36, Ненецком автономном округе - восемь, Чукотском автономном округе - шесть.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582683194_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_f6df86340284ff40b1cef72f95be0e75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество