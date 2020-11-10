https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583885450.html

В Москве выявили 5902 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 5902 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5902, Санкт-Петербурге - 1485, Подмосковье - 685, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:17

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2020-11-10T11:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 5902, Санкт-Петербурге - 1485, Подмосковье - 685, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 5902, 2. Санкт-Петербург 1485, 3. Московская область 685", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - 36, Ненецком автономном округе - восемь, Чукотском автономном округе - шесть.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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