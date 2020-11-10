https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583885083.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в России зафиксирован за сутки в Дагестане (0,5%) и Татарстане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:15
2020-11-10T11:15
2020-11-10T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
ханты-мансийский ао
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в России зафиксирован за сутки в Дагестане (0,5%) и Татарстане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан 0,5%, 2. Республика Татарстан 0,6%, 3. Ханты-Мансийский АО, Московская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
ханты-мансийский ао
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), ханты-мансийский ао