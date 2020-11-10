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https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583858307.html
Эпидемиолог оценил вероятность заражения коронавирусом через еду
Эпидемиолог оценил вероятность заражения коронавирусом через еду
Заражение коронавирусом в ресторане через еду маловероятно, основной риск инфицирования в общественных местах связан с нарушением мер профилактики —... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T06:04
2020-11-10T07:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заражение коронавирусом в ресторане через еду маловероятно, основной риск инфицирования в общественных местах связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он уточнил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики - несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной."Чтобы избежать заражения важно соблюдать все требования Роспотребнадзора",- подчеркнул эксперт.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом в транспорте. При этом она назвала ситуацию с COVID-19 напряженной.По данным на 9 ноября в России за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 21 798. Умерли 256 человек, выписались 10 722. За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 796 132 человека, 30,8 тысячи из них скончались, 1,3 миллиона поправились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог оценил вероятность заражения коронавирусом через еду

06:04 10.11.2020 (обновлено: 07:44 10.11.2020)
 
© Depositphotos / pressmasterДевушки едят чизбургеры и картофель в кафе
Девушки едят чизбургеры и картофель в кафе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заражение коронавирусом в ресторане через еду маловероятно, основной риск инфицирования в общественных местах связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено", - сообщил Лебедев.

Он уточнил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики - несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной.
"Чтобы избежать заражения важно соблюдать все требования Роспотребнадзора",- подчеркнул эксперт.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом в транспорте. При этом она назвала ситуацию с COVID-19 напряженной.
По данным на 9 ноября в России за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 21 798. Умерли 256 человек, выписались 10 722. За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 796 132 человека, 30,8 тысячи из них скончались, 1,3 миллиона поправились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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