https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583858307.html

Эпидемиолог оценил вероятность заражения коронавирусом через еду

Эпидемиолог оценил вероятность заражения коронавирусом через еду

Заражение коронавирусом в ресторане через еду маловероятно, основной риск инфицирования в общественных местах связан с нарушением мер профилактики —... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T06:04

2020-11-10T06:04

2020-11-10T07:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заражение коронавирусом в ресторане через еду маловероятно, основной риск инфицирования в общественных местах связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он уточнил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики - несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной."Чтобы избежать заражения важно соблюдать все требования Роспотребнадзора",- подчеркнул эксперт.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом в транспорте. При этом она назвала ситуацию с COVID-19 напряженной.По данным на 9 ноября в России за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 21 798. Умерли 256 человек, выписались 10 722. За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 796 132 человека, 30,8 тысячи из них скончались, 1,3 миллиона поправились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество