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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583848878.html
Медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году
Медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году
Четвертой волны коронавируса можно не опасаться, уверен ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев. В... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T02:11
2020-11-10T06:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радио sputnik
здоровье - общество
московский медико-стоматологический университет
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Четвертой волны коронавируса можно не опасаться, уверен ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук спрогнозировал, как будут развиваться события с COVID-19.Скорее всего коронавирус будет проявлять сезонность и будет к нам возвращаться. Однако следующий год мы встретим во всеоружии, и четвертой волны коронавируса не будет, прогнозирует Максим Гультяев."В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать. Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание", – сказал Максим Гультяев.Подъем коронавируса будет, но не будет таких чудовищных цифр, уверен врач."Четвертой волны не будет. Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр. Сознательное население привьется и уже будут защищено, будет достаточно большая прослойка людей, которые уже переболели и имеют в достаточном количестве антитела класса G, которые будут защищать от этого вируса", – рассказал радио Sputnik Максим Гультяев.Спасением для нас является вакцинация, считает врач."У нас будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус, возраст, степень поражения организма, наличие хронических заболеваний. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет – это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так. Мы как-то нежно ведем себя с этим достаточно грозным заболеванием. Нам нужно хорошо продумать вопрос пропаганды, чтобы люди не боялись вакцинации, а понимали ее пользу", – отметил Максим Гультяев.По словам Максима Гультяева, вакцина, которая появится, защитит должным образом, по крайней мере, на ближайшие годы, а со временем ее, возможно, придется модернизировать, потому что вирусу свойственно мутировать.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/immunitet-1583841164.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kovid-1583825579.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радио sputnik, здоровье - общество, московский медико-стоматологический университет, общество

Медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

02:11 10.11.2020 (обновлено: 06:16 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Четвертой волны коронавируса можно не опасаться, уверен ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук спрогнозировал, как будут развиваться события с COVID-19.
Скорее всего коронавирус будет проявлять сезонность и будет к нам возвращаться. Однако следующий год мы встретим во всеоружии, и четвертой волны коронавируса не будет, прогнозирует Максим Гультяев.
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"В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать. Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание", – сказал Максим Гультяев.
Подъем коронавируса будет, но не будет таких чудовищных цифр, уверен врач.
"Четвертой волны не будет. Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр. Сознательное население привьется и уже будут защищено, будет достаточно большая прослойка людей, которые уже переболели и имеют в достаточном количестве антитела класса G, которые будут защищать от этого вируса", – рассказал радио Sputnik Максим Гультяев.
Спасением для нас является вакцинация, считает врач.
"У нас будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус, возраст, степень поражения организма, наличие хронических заболеваний. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет – это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так. Мы как-то нежно ведем себя с этим достаточно грозным заболеванием. Нам нужно хорошо продумать вопрос пропаганды, чтобы люди не боялись вакцинации, а понимали ее пользу", – отметил Максим Гультяев.
По словам Максима Гультяева, вакцина, которая появится, защитит должным образом, по крайней мере, на ближайшие годы, а со временем ее, возможно, придется модернизировать, потому что вирусу свойственно мутировать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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