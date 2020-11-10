https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583848878.html

Медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

Медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

Четвертой волны коронавируса можно не опасаться, уверен ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев. В... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T02:11

2020-11-10T02:11

2020-11-10T06:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

радио sputnik

здоровье - общество

московский медико-стоматологический университет

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Четвертой волны коронавируса можно не опасаться, уверен ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук спрогнозировал, как будут развиваться события с COVID-19.Скорее всего коронавирус будет проявлять сезонность и будет к нам возвращаться. Однако следующий год мы встретим во всеоружии, и четвертой волны коронавируса не будет, прогнозирует Максим Гультяев."В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать. Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание", – сказал Максим Гультяев.Подъем коронавируса будет, но не будет таких чудовищных цифр, уверен врач."Четвертой волны не будет. Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр. Сознательное население привьется и уже будут защищено, будет достаточно большая прослойка людей, которые уже переболели и имеют в достаточном количестве антитела класса G, которые будут защищать от этого вируса", – рассказал радио Sputnik Максим Гультяев.Спасением для нас является вакцинация, считает врач."У нас будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус, возраст, степень поражения организма, наличие хронических заболеваний. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет – это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так. Мы как-то нежно ведем себя с этим достаточно грозным заболеванием. Нам нужно хорошо продумать вопрос пропаганды, чтобы люди не боялись вакцинации, а понимали ее пользу", – отметил Максим Гультяев.По словам Максима Гультяева, вакцина, которая появится, защитит должным образом, по крайней мере, на ближайшие годы, а со временем ее, возможно, придется модернизировать, потому что вирусу свойственно мутировать.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/immunitet-1583841164.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kovid-1583825579.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радио sputnik, здоровье - общество, московский медико-стоматологический университет, общество