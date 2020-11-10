https://ria.ru/20201110/kontrakty-1583916606.html

Долгая гарантия: Москва развивает контракты жизненного цикла

Долгая гарантия: Москва развивает контракты жизненного цикла

Москва за последние два месяца заключила контракты жизненного цикла (КЖЦ) на сложное медоборудование на сумму 7 миллиардов рублей. В рамках совместных закупок... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:30

2020-11-10T13:30

2020-11-10T15:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экономика

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Москва за последние два месяца заключила контракты жизненного цикла (КЖЦ) на сложное медоборудование на сумму 7 миллиардов рублей. В рамках совместных закупок по таким контрактам только компания "Филипс" установит в клиниках столицы и Ямало-Ненецкого АО 284 экспертные ультразвуковые системы и обеспечит их своевременное сервисное обслуживание на протяжении всего срока службы. О том, кто еще из мировых производителей будет поставлять городу необходимые товары и услуги, а также о преимуществах, которые дают КЖЦ и офсетные контракты, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров:— Александр Владимирович, расскажите, насколько эффективны контракты жизненного цикла для города и для поставщика?— Контракты жизненного цикла как альтернатива госзакупкам используются в Москве уже давно. Они предусматривают приобретение товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение всего жизненного цикла. За счет долгосрочного характера сделки город получает наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, равномерно и прогнозируемо распределяет расходы. В то же время инвестор обеспечивает загрузку мощностей на длительный период, получает гарантированные доходы на протяжении срока действия КЖЦ. Совокупный объем КЖЦ Москвы на сегодняшний день составляет 514,6 миллиарда рублей.— Что закупает город?— Изначально город заключал такие контракты в транспортной сфере: приобретал вагоны метро, трамваи, автобусы, электробусы. Объем заключенных Москвой КЖЦ в сфере транспорта – 451,9 миллиарда рублей. С 2021 года Москва планирует отказаться от закупок дизельных автобусов. Перейти на экологичный транспорт городу помогают производители электробусов: столица уже подписала с ПАО "КамАЗ" и ООО "Русские автобусы – Группа ГАЗ" госконтракты на поставку и обслуживание 600 электробусов и ультрабыстрых зарядных станций к ним. Срок контрактов – 15 лет.— В каких сферах еще заключаются КЖЦ?— По такому же принципу действуют контракты жизненного цикла в сфере ЖКХ. В сентябре 2019 года столица заключила четыре контракта на 31,6 миллиарда рублей на установку и обслуживание общедомовых приборов учета тепла в жилых домах и учреждениях социальной сферы. Победители открытых конкурсов устанавливают счетчики и будут обслуживать их на протяжении всего технологического цикла. Поскольку исполнители по контрактам принимают на себя все риски эксплуатации счетчиков, они заинтересованы в надлежащем техническом обслуживании. В конце прошлого года столица провела первые конкурсы по закупке сложного медоборудования.Кроме того, мы планируем распространить успешный опыт применения инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП) и КЖЦ на другие сферы в Москве. Они будут работать на основе принципов, по которым инвестор несет полную ответственность за создание объектов, их оснащение за счет частных инвестиций и эксплуатацию (включая техническое обслуживание, ремонт и осуществление деятельности по оказанию необходимых услуг). В рамках так называемой "сервисной концессии" город может поручить инвестору создание объекта с его последующей эксплуатацией. И в течение определенного периода город будет возмещать инвестору затраты на создание объекта и платить за его функционирование. По такому принципу могут быть построены объекты спорта - физкультурно-оздоровительные комплексы, автодороги и путепроводы, объекты здравоохранения, образования, промышленной инфраструктуры.— В чем особенность КЖЦ при приобретении сложного медицинского оборудования?— Они позволили привлечь к поставке и обслуживанию оборудования ведущих мировых производителей: в числе победителей конкурсов - "Филипс", "Сименс", "Канон", "Дженерал Электрик". В рамках таких КЖЦ приобретены 41 ангиограф общей стоимостью 2,9 миллиарда рублей, 101 магнитно-резонансный томограф за 11 миллиардов рублей, 116 компьютерных томографов за 5,5 миллиарда рублей, 108 маммографов за 4,1 миллиарда рублей, 1754 аппарата УЗИ за 6,6 миллиарда рублей, 79 единиц рентгеновского оборудования за 1,1 миллиарда рублей. Благодаря КЖЦ столица получит современное медицинское оборудование с 10-летним сервисом от поставщиков, которые имеют не только производственные мощности, но и опыт по обслуживанию аппаратов. Всего город заключил КЖЦ на поставки и обслуживание сложного медицинского оборудования на сумму более 31 миллиарда рублей.— Сколько поставщиков участвовало в конкурсах?— На каждый лот было подано до 6 предложений от разных участников. Конкуренция позволила значительно снизить цену договора: ее падение составило в среднем 44%. При этом конкурсной документацией были установлены технические требования, которым отвечает самое современное на сегодняшний день медоборудование. В результате заключения КЖЦ в медучреждения Москвы будут поставлены новейшие модели оборудования, зарегистрированные производителями.— Вы провели торги на закупку медоборудования совместно с другими регионами. Зачем понадобилось такое объединение заказчиков?— Мы провели конкурс на поставку ангиографов совместно с Пермским краем. Это позволило региону приобрести высококачественное оборудование на 50% дешевле по сравнению с начальной ценой. Также совместные закупки прошли уже с Ямало-Ненецким АО и Ханты-Мансийским АО. Такая кооперация заказчиков на межрегиональном уровне дает значительную экономию бюджетных средств и возможность другим субъектам подписывать договоры непосредственно с производителями медоборудования, которые несут ответственность не только за его поставку, но и за работоспособность.— Столица заключила в рамках 44-ФЗ несколько офсетных контрактов. Расскажите, пожалуйста, чем офсет отличается от госзакупки?— Офсетный контракт представляет собой не просто закупку товаров, но и предусматривает встречные инвестиционные обязательства поставщика по локализации производства. Главная цель офсета – стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия, модернизацию существующих мощностей или освоение новых технологий на производстве.Москва не только стала первопроходцем в подписании офсетных контрактов, совместно с Минэкономразвития столица принимала активное участие в разработке поправок в 44-ФЗ, которые регламентируют данный механизм госзакупки. Закон о контрактной системе регламентирует минимальный объем инвестиций – 1 миллиард рублей. Офсет заключается на срок до 10 лет, а поставляемый товар должен быть российского происхождения, то есть с высокой степенью локализации производства.— Сколько контрактов уже заключили, что закупили в рамках них?— На данный момент Москва заключила четыре офсетных контракта в сфере здравоохранения и детского питания. Совокупный объем инвестиций по ним составляет почти 12 миллиардов рублей, объем поставки – 70 миллиардов рублей.Первые два контракта (один в 2017 году, другой – в 2018 году) Москва заключила в фармацевтике. В рамках данных контрактов на территории особой экономической зоны в Зеленограде появятся новые заводы по производству лекарственных препаратов для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных, иммунных заболеваний. Впоследствии лекарства будут поставляться столице. Инвестор первого контракта, компания "Биокад", ввел в эксплуатацию первую очередь завода в сентябре этого года, вложив в проект уже 2 миллиарда рублей из трех планируемых. Контракты предусматривают импортозамещение более половины лекарств: 27 из 53 препаратов, которые будут производиться на фармзаводах, сегодня не производятся в России.В конце 2019 года столица подписала офсетный контракт с компанией "Гемамед", которая локализует в городе почти стопроцентно импортозамещающее производство медицинских изделий для стомированных больных. Инвестиции в проект составят 1 миллиард рублей в течение трех лет. Инвестиционная стадия пройдет в два этапа с учетом различной степени сложности изготовления продукции, которая будет поставляться для городских нужд на протяжении восьми лет. Объем поставки по контракту – 8,6 миллиарда рублей. Перед началом поставок все произведенные медицинские изделия будут протестированы департаментом здравоохранения Москвы.В мае текущего года мы заключили очередной офсетный контракт, только теперь в сфере пищевой промышленности. Офсет предполагает создание, модернизацию, освоение на территории города производства поставляемых через молочно-раздаточные пункты города продуктов питания для детей, беременных и кормящих женщин. Стартовые условия конкурса – объем инвестиций не менее 2,1 миллиарда рублей в производство, на котором будут изготавливаться 38 наименований продуктов питания для детей и кормящих женщин: молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочная смесь, а также сухая смесь. Поставка городу будет осуществляться с 2022 года в течение 8 лет. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 30,6 миллиарда рублей.— По какому принципу вы выбираете отрасли, в которых заключаете контракты?— При выборе отраслей мы анализируем, какая продукция может быть наиболее востребована городом. В приоритете те сферы, где проводится большой объем закупок с высокой долей импортных товаров: нам важно максимально обеспечить жителей столицы качественными товарами российского производства и снизить цену закупки.Фармацевтикой и производством медицинских изделий потенциал офсета не ограничен. Перспективными отраслями для заключения контрактов являются также транспорт, коммунальная техника и IT-оборудование.— Чем, помимо появления новых предприятий, офсетные контракты выгодны городу?— При заключении офсетного контракта столица получает новые рабочие места и увеличение налогооблагаемой базы. Кроме того, офсеты дают возможность экономить бюджетные средства при закупке, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемой продукции, как правило, снижается. Например, заключенные столицей офсеты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств: их начальные (максимальные) цены в результате конкурсных процедур были снижены в среднем на 31,6%.— А какую выгоду извлекает поставщик-инвестор?— Для бизнеса офсетный контракт, заключенный с Москвой, – это высокая надежность покупателя, так как столица является одним из крупнейших госзаказчиков. Кроме того, инвестор получает долгосрочную гарантию сбыта продукции, которую он выпускает на новом предприятии. А после выполненных контрактных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков.При реализации проекта бизнес также может рассчитывать на различные льготы в рамках действующих мер поддержки: предоставление земельных участков для размещения производства, снижение налогов и арендных ставок за землю, субсидирование до половины расходов на подключение к сетям.Стоит отметить, что в качестве механизма сотрудничества государства с бизнесом в промышленности, офсетный контракт является довольно привлекательным для любого региона страны.— В этом году планируете заключение новых офсетных контрактов?— Да, мы объявили конкурс на заключение пятого офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов. Распоряжение о его проведении подписал мэр Москвы Сергей Собянин. По условиям контракта, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства в течение 2-3 лет локализовать производство на территории Москвы и наладить выпуск 20 лекарственных препаратов (9 международных непатентованных наименований), включая антидепрессанты, противоглаукомные препараты, нейролептики, антибактериальные и анальгезирующие препараты и другое. После запуска производства правительство Москвы будет в течение 8 лет закупать производимые препараты, которые затем будут поставляться в медицинские учреждения города. Объем инвестиций по контракту составит 1,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201110/farmatsevtika-1583898040.html

https://ria.ru/20201020/subsidiya-1580677942.html

https://ria.ru/20200617/1573046878.html

https://ria.ru/20201109/nedvizhimost-1583753030.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, экономика