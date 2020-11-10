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Выборы президента США — 2020
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Десять женщин, пять цветных и гей. Кто войдет в команду Байдена
Десять женщин, пять цветных и гей. Кто войдет в команду Байдена
Самый пестрый кабинет в истории США — Джо Байден обещает американцам объединить и примирить Америку. Для этого он пригласит в Белый дом даже недавних соперников РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:00
2020-11-10T08:00
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
уильям бернс
сьюзан райс
президентские выборы в сша
барак обама
джо байден
москва
сша
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Самый пестрый кабинет в истории США — Джо Байден обещает американцам объединить и примирить Америку. Для этого он пригласит в Белый дом даже недавних соперников — республиканцев. К инаугурации в январе ему предстоит расставить на ключевые посты около трехсот человек. В претендентах разбиралось РИА Новости.По опыту и подобию"Мужчины, женщины, гомосексуалы, центристы, чернокожие, белые, азиаты, — перечислял Джозеф Байден. — Действительно, важно, чтобы он [кабинет министров] был похож на страну, потому что все привносят свое".Байден провел в Белом доме восемь лет вице-президентом, и многие новые сотрудники, скорее всего, окажутся старыми. Например, бывший глава его администрации Рон Клейн может вернуться на прежнюю должность. К Белому дому присматриваются и сменивший Байдена в сенате Тэд Кауфман, и бывший руководитель аппарата вице-президента Стив Ричетти, и экс-пиарщица Обамы Анита Данн.Перемены грядут в Минфине и Минобороны. До сих пор ими руководили только белые мужчины, но вот, например, казначейство, вероятно, возглавит член совета управляющих Федеральной резервной системы Лаель Брэйнард. Она уже работала в этом ведомстве при Обаме. Впрочем, ей придется выдержать конкуренцию с Элизабет Уоррен (выбыла из президентской гонки) и афроамериканкой Мелоди Хобсон.У Пентагона тоже может появиться женское лицо: бывшая советница министра обороны по политике Мишель Флорной или сенатор от Иллинойса, ветеран иракской войны полковник в отставке тайского происхождения Тэмми Дакуорт.Кресло в правительстве подыскивают бывшим кандидатам в президенты от демократов — "демократическому социалисту" Берни Сандерсу и открытому гею Питу Буттиджичу. Первый метит в министры труда, второй — в представители США в ООН. Однако наиболее вероятный кандидат — бывшая замгоссекретаря Уэнди Шерман.Гонка за ГосдепПервое время команда Байдена сосредоточится на внутренних проблемах, поэтому на внешнеполитические посты назначат людей с опытом.Оптимальным главой Госдепа многим экспертам кажется Сьюзан Райс — советник по нацбезопасности при Обаме и постпред США в ООН с 2009 по 2013-й. Источники уверяют, что у нее хорошие отношения с Байденом, хотя и были расхождения во взглядах по некоторым направлениям, в частности, в Ливии. К слову, если бы не нападение на американское посольство в Бенгази в 2012-м, Райс уже тогда могла бы возглавить Госдеп.Что касается взаимоотношений с Москвой, то это не самая простая фигура: Райс уверена, что Россия пыталась вмешаться в выборы и причастна к массовым беспорядкам в США. Впрочем, простых фигур в этой обойме в принципе нет.Другой претендент на высокий пост — Энтони Блинкен, в прошлом — советник вице-президента по нацбезопасности. Он работал в Белом доме как раз в период попыток нормализовать российско-американские отношения. Однако, на взгляд Блинкена, Трампу следовало быть с Москвой пожестче.Также среди кандидатов — сенатор Крис Кунс. Тот и вовсе заявил, что "нынешнее российское правительство под руководством Владимира Путина — это постоянная угроза американской демократии, европейским партнерам и верховенству права.На этом фоне выделяется Уильям Бернс — бывший заместитель госсекретаря, посол в Москве с 2005 по 2008 год. Отношения двух стран и тогда были крайне сложными, но опытный дипломат всегда находил возможности для их стабилизации хотя бы в узких рамках. Кроме того, Бернс был не политическим назначенцем, а технократом. Он и сейчас сдержанее в оценках России, но отмечает, что Москва "хотя и теряет мощь, все еще способна на подрывную деятельность".Сенат решает всеТем временем разворачивается непростая битва за сенат — ведь верхняя палата может блокировать не только решения исполнительной власти, но и назначения на ключевые посты. Полностью расклад выяснится не раньше января, указывает РИА Новости старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий."Сейчас там 50 республиканцев и 48 демократов, а еще два места определятся во втором туре, — уточняет он. — Если демократы выиграют, будет поровну. Вице-президент Камала Харрис отдаст свой решающий голос, и демократы смогут спокойно расставлять нужных людей. Напомню: сенат утверждает всех министров кабинета"."Если большинство в верхней палате будет у республиканцев, они не допустят никаких противоречащих им демократов в правительстве, особенно Сьюзан Райс, которую республиканцы не любят из-за событий в Бенгази", — добавляет Баклицкий.В таком случае президентство Байдена будет непростым, отмечает в разговоре с РИА Новости директор ИМЭМО РАН, доктор политических наук Федор Войтоловский. "Возникнет так называемое разделенное правление, когда президент из одной партии, а большинство в парламенте — у другой. Байдену придется искать сложные компромиссы с обеими палатами", — говорит эксперт.Особенно сложно с социально-экономическими вопросами. Байден обещал увеличить госрасходы на образование и здравоохранение. Для этого нужно повысить налоги, которые при Трампе заметно снизились не только для корпораций, но и для домохозяйств. Учитывая нынешний пандемический шок, такая мера сильно ударит по простым гражданам, а значит, и по рейтингам Байдена.Для внешнеполитических решений одобрение сената не нужно, тут Байдену проще. "Как демократ он будет педалировать тему прав человека, распространение американской общественной модели", — уверен собеседник агентства.Вашингтон усилит активность на постсоветском пространстве, задевая интересы Москвы. "Но с Байденом легче вести диалог в сфере международной безопасности, прежде всего — контроля над вооружениями, — полагает Войтоловский. — Он критиковал Трампа за выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это не значит, что американцы передумают, но возможны компромиссы".Эксперт не исключает и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) на пять лет, причем без дополнительных условий.Андрей Баклицкий согласен с тем, что демократы ценят контроль над вооружениями, но вряд ли и по этому направлению все будет безоблачно. Как бы то ни было, внешнюю политику США определяет президент, а не назначенцы. Отношения с миром, в том числе с Россией, во многом зависят от политической воли лидера.
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дональд трамп, уильям бернс, сьюзан райс, президентские выборы в сша, барак обама, джо байден, москва, сша

Десять женщин, пять цветных и гей. Кто войдет в команду Байдена

08:00 10.11.2020
 
© REUTERS / Jim BourgДжо Байден и его супруга после объявления итогов голосования
Джо Байден и его супруга после объявления итогов голосования - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© REUTERS / Jim Bourg
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Самый пестрый кабинет в истории США — Джо Байден обещает американцам объединить и примирить Америку. Для этого он пригласит в Белый дом даже недавних соперников — республиканцев. К инаугурации в январе ему предстоит расставить на ключевые посты около трехсот человек. В претендентах разбиралось РИА Новости.

По опыту и подобию

"Мужчины, женщины, гомосексуалы, центристы, чернокожие, белые, азиаты, — перечислял Джозеф Байден. — Действительно, важно, чтобы он [кабинет министров] был похож на страну, потому что все привносят свое".
Байден провел в Белом доме восемь лет вице-президентом, и многие новые сотрудники, скорее всего, окажутся старыми. Например, бывший глава его администрации Рон Клейн может вернуться на прежнюю должность. К Белому дому присматриваются и сменивший Байдена в сенате Тэд Кауфман, и бывший руководитель аппарата вице-президента Стив Ричетти, и экс-пиарщица Обамы Анита Данн.
Перемены грядут в Минфине и Минобороны. До сих пор ими руководили только белые мужчины, но вот, например, казначейство, вероятно, возглавит член совета управляющих Федеральной резервной системы Лаель Брэйнард. Она уже работала в этом ведомстве при Обаме. Впрочем, ей придется выдержать конкуренцию с Элизабет Уоррен (выбыла из президентской гонки) и афроамериканкой Мелоди Хобсон.
© REUTERS / Elizabeth Frantz/File PhotoКандидат в президенты США Джо Байден и Пит Буттиджич в Далласе, Техас
Кандидат в президенты США Джо Байден и Пит Буттиджич в Далласе, Техас - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© REUTERS / Elizabeth Frantz/File Photo
Кандидат в президенты США Джо Байден и Пит Буттиджич в Далласе, Техас
У Пентагона тоже может появиться женское лицо: бывшая советница министра обороны по политике Мишель Флорной или сенатор от Иллинойса, ветеран иракской войны полковник в отставке тайского происхождения Тэмми Дакуорт.
Кресло в правительстве подыскивают бывшим кандидатам в президенты от демократов — "демократическому социалисту" Берни Сандерсу и открытому гею Питу Буттиджичу. Первый метит в министры труда, второй — в представители США в ООН. Однако наиболее вероятный кандидат — бывшая замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Гонка за Госдеп

Первое время команда Байдена сосредоточится на внутренних проблемах, поэтому на внешнеполитические посты назначат людей с опытом.
Оптимальным главой Госдепа многим экспертам кажется Сьюзан Райс — советник по нацбезопасности при Обаме и постпред США в ООН с 2009 по 2013-й. Источники уверяют, что у нее хорошие отношения с Байденом, хотя и были расхождения во взглядах по некоторым направлениям, в частности, в Ливии. К слову, если бы не нападение на американское посольство в Бенгази в 2012-м, Райс уже тогда могла бы возглавить Госдеп.
Что касается взаимоотношений с Москвой, то это не самая простая фигура: Райс уверена, что Россия пыталась вмешаться в выборы и причастна к массовым беспорядкам в США. Впрочем, простых фигур в этой обойме в принципе нет.
Другой претендент на высокий пост — Энтони Блинкен, в прошлом — советник вице-президента по нацбезопасности. Он работал в Белом доме как раз в период попыток нормализовать российско-американские отношения. Однако, на взгляд Блинкена, Трампу следовало быть с Москвой пожестче.
© AP Photo / Mark HumphreyСьюзан Райс
Сьюзан Райс - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo / Mark Humphrey
Сьюзан Райс
Также среди кандидатов — сенатор Крис Кунс. Тот и вовсе заявил, что "нынешнее российское правительство под руководством Владимира Путина — это постоянная угроза американской демократии, европейским партнерам и верховенству права.
На этом фоне выделяется Уильям Бернс — бывший заместитель госсекретаря, посол в Москве с 2005 по 2008 год. Отношения двух стран и тогда были крайне сложными, но опытный дипломат всегда находил возможности для их стабилизации хотя бы в узких рамках. Кроме того, Бернс был не политическим назначенцем, а технократом. Он и сейчас сдержанее в оценках России, но отмечает, что Москва "хотя и теряет мощь, все еще способна на подрывную деятельность".

Сенат решает все

Тем временем разворачивается непростая битва за сенат — ведь верхняя палата может блокировать не только решения исполнительной власти, но и назначения на ключевые посты. Полностью расклад выяснится не раньше января, указывает РИА Новости старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий.
"Сейчас там 50 республиканцев и 48 демократов, а еще два места определятся во втором туре, — уточняет он. — Если демократы выиграют, будет поровну. Вице-президент Камала Харрис отдаст свой решающий голос, и демократы смогут спокойно расставлять нужных людей. Напомню: сенат утверждает всех министров кабинета".
"Если большинство в верхней палате будет у республиканцев, они не допустят никаких противоречащих им демократов в правительстве, особенно Сьюзан Райс, которую республиканцы не любят из-за событий в Бенгази", — добавляет Баклицкий.
В таком случае президентство Байдена будет непростым, отмечает в разговоре с РИА Новости директор ИМЭМО РАН, доктор политических наук Федор Войтоловский. "Возникнет так называемое разделенное правление, когда президент из одной партии, а большинство в парламенте — у другой. Байдену придется искать сложные компромиссы с обеими палатами", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев и Джозеф Байден во время встречи в резиденции "Горки". 9 марта 2011
 Дмитрий Медведев и Джозеф Байден во время встречи в резиденции Горки. 9 марта 2011 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев и Джозеф Байден во время встречи в резиденции "Горки". 9 марта 2011
Особенно сложно с социально-экономическими вопросами. Байден обещал увеличить госрасходы на образование и здравоохранение. Для этого нужно повысить налоги, которые при Трампе заметно снизились не только для корпораций, но и для домохозяйств. Учитывая нынешний пандемический шок, такая мера сильно ударит по простым гражданам, а значит, и по рейтингам Байдена.
Для внешнеполитических решений одобрение сената не нужно, тут Байдену проще. "Как демократ он будет педалировать тему прав человека, распространение американской общественной модели", — уверен собеседник агентства.
Вашингтон усилит активность на постсоветском пространстве, задевая интересы Москвы. "Но с Байденом легче вести диалог в сфере международной безопасности, прежде всего — контроля над вооружениями, — полагает Войтоловский. — Он критиковал Трампа за выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это не значит, что американцы передумают, но возможны компромиссы".
Эксперт не исключает и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) на пять лет, причем без дополнительных условий.
Андрей Баклицкий согласен с тем, что демократы ценят контроль над вооружениями, но вряд ли и по этому направлению все будет безоблачно. Как бы то ни было, внешнюю политику США определяет президент, а не назначенцы. Отношения с миром, в том числе с Россией, во многом зависят от политической воли лидера.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампУильям БернсСьюзан РайсПрезидентские выборы в СШАБарак ОбамаДжо БайденМоскваСША
 
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