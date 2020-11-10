https://ria.ru/20201110/komanda-1583803928.html

Десять женщин, пять цветных и гей. Кто войдет в команду Байдена

Десять женщин, пять цветных и гей. Кто войдет в команду Байдена

Самый пестрый кабинет в истории США — Джо Байден обещает американцам объединить и примирить Америку. Для этого он пригласит в Белый дом даже недавних соперников РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:00

2020-11-10T08:00

2020-11-10T08:00

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

уильям бернс

сьюзан райс

президентские выборы в сша

барак обама

джо байден

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583792526_0:0:2825:1589_1400x0_80_0_0_2273afd93b39484db95275586b6a0e73.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Самый пестрый кабинет в истории США — Джо Байден обещает американцам объединить и примирить Америку. Для этого он пригласит в Белый дом даже недавних соперников — республиканцев. К инаугурации в январе ему предстоит расставить на ключевые посты около трехсот человек. В претендентах разбиралось РИА Новости.По опыту и подобию"Мужчины, женщины, гомосексуалы, центристы, чернокожие, белые, азиаты, — перечислял Джозеф Байден. — Действительно, важно, чтобы он [кабинет министров] был похож на страну, потому что все привносят свое".Байден провел в Белом доме восемь лет вице-президентом, и многие новые сотрудники, скорее всего, окажутся старыми. Например, бывший глава его администрации Рон Клейн может вернуться на прежнюю должность. К Белому дому присматриваются и сменивший Байдена в сенате Тэд Кауфман, и бывший руководитель аппарата вице-президента Стив Ричетти, и экс-пиарщица Обамы Анита Данн.Перемены грядут в Минфине и Минобороны. До сих пор ими руководили только белые мужчины, но вот, например, казначейство, вероятно, возглавит член совета управляющих Федеральной резервной системы Лаель Брэйнард. Она уже работала в этом ведомстве при Обаме. Впрочем, ей придется выдержать конкуренцию с Элизабет Уоррен (выбыла из президентской гонки) и афроамериканкой Мелоди Хобсон.У Пентагона тоже может появиться женское лицо: бывшая советница министра обороны по политике Мишель Флорной или сенатор от Иллинойса, ветеран иракской войны полковник в отставке тайского происхождения Тэмми Дакуорт.Кресло в правительстве подыскивают бывшим кандидатам в президенты от демократов — "демократическому социалисту" Берни Сандерсу и открытому гею Питу Буттиджичу. Первый метит в министры труда, второй — в представители США в ООН. Однако наиболее вероятный кандидат — бывшая замгоссекретаря Уэнди Шерман.Гонка за ГосдепПервое время команда Байдена сосредоточится на внутренних проблемах, поэтому на внешнеполитические посты назначат людей с опытом.Оптимальным главой Госдепа многим экспертам кажется Сьюзан Райс — советник по нацбезопасности при Обаме и постпред США в ООН с 2009 по 2013-й. Источники уверяют, что у нее хорошие отношения с Байденом, хотя и были расхождения во взглядах по некоторым направлениям, в частности, в Ливии. К слову, если бы не нападение на американское посольство в Бенгази в 2012-м, Райс уже тогда могла бы возглавить Госдеп.Что касается взаимоотношений с Москвой, то это не самая простая фигура: Райс уверена, что Россия пыталась вмешаться в выборы и причастна к массовым беспорядкам в США. Впрочем, простых фигур в этой обойме в принципе нет.Другой претендент на высокий пост — Энтони Блинкен, в прошлом — советник вице-президента по нацбезопасности. Он работал в Белом доме как раз в период попыток нормализовать российско-американские отношения. Однако, на взгляд Блинкена, Трампу следовало быть с Москвой пожестче.Также среди кандидатов — сенатор Крис Кунс. Тот и вовсе заявил, что "нынешнее российское правительство под руководством Владимира Путина — это постоянная угроза американской демократии, европейским партнерам и верховенству права.На этом фоне выделяется Уильям Бернс — бывший заместитель госсекретаря, посол в Москве с 2005 по 2008 год. Отношения двух стран и тогда были крайне сложными, но опытный дипломат всегда находил возможности для их стабилизации хотя бы в узких рамках. Кроме того, Бернс был не политическим назначенцем, а технократом. Он и сейчас сдержанее в оценках России, но отмечает, что Москва "хотя и теряет мощь, все еще способна на подрывную деятельность".Сенат решает всеТем временем разворачивается непростая битва за сенат — ведь верхняя палата может блокировать не только решения исполнительной власти, но и назначения на ключевые посты. Полностью расклад выяснится не раньше января, указывает РИА Новости старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий."Сейчас там 50 республиканцев и 48 демократов, а еще два места определятся во втором туре, — уточняет он. — Если демократы выиграют, будет поровну. Вице-президент Камала Харрис отдаст свой решающий голос, и демократы смогут спокойно расставлять нужных людей. Напомню: сенат утверждает всех министров кабинета"."Если большинство в верхней палате будет у республиканцев, они не допустят никаких противоречащих им демократов в правительстве, особенно Сьюзан Райс, которую республиканцы не любят из-за событий в Бенгази", — добавляет Баклицкий.В таком случае президентство Байдена будет непростым, отмечает в разговоре с РИА Новости директор ИМЭМО РАН, доктор политических наук Федор Войтоловский. "Возникнет так называемое разделенное правление, когда президент из одной партии, а большинство в парламенте — у другой. Байдену придется искать сложные компромиссы с обеими палатами", — говорит эксперт.Особенно сложно с социально-экономическими вопросами. Байден обещал увеличить госрасходы на образование и здравоохранение. Для этого нужно повысить налоги, которые при Трампе заметно снизились не только для корпораций, но и для домохозяйств. Учитывая нынешний пандемический шок, такая мера сильно ударит по простым гражданам, а значит, и по рейтингам Байдена.Для внешнеполитических решений одобрение сената не нужно, тут Байдену проще. "Как демократ он будет педалировать тему прав человека, распространение американской общественной модели", — уверен собеседник агентства.Вашингтон усилит активность на постсоветском пространстве, задевая интересы Москвы. "Но с Байденом легче вести диалог в сфере международной безопасности, прежде всего — контроля над вооружениями, — полагает Войтоловский. — Он критиковал Трампа за выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это не значит, что американцы передумают, но возможны компромиссы".Эксперт не исключает и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) на пять лет, причем без дополнительных условий.Андрей Баклицкий согласен с тем, что демократы ценят контроль над вооружениями, но вряд ли и по этому направлению все будет безоблачно. Как бы то ни было, внешнюю политику США определяет президент, а не назначенцы. Отношения с миром, в том числе с Россией, во многом зависят от политической воли лидера.

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, уильям бернс, сьюзан райс, президентские выборы в сша, барак обама, джо байден, москва, сша