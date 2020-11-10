https://ria.ru/20201110/kolledzhi-1584013330.html

Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению

Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению

Колледжи Москвы готовы к переходу на дистанционное обучение: в них достаточно современного оборудования и опытных педагогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T21:48

2020-11-10T21:48

2020-11-10T21:49

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коронавирусы

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сергей собянин

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общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Колледжи Москвы готовы к переходу на дистанционное обучение: в них достаточно современного оборудования и опытных педагогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о переводе студентов городских вузов и колледжей на дистанционную форму обучения, а также рекомендовал принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей на период с 13 ноября по 15 января."Для организации дистанционного обучения столичные образовательные организации оснащены достаточным количеством современного оборудования, а педагоги являются опытными пользователями цифровых технологий, поэтому затруднений не возникнет", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что обучение в этот период будет проходить в полном объеме."Педагоги в дистанционном режиме будут находиться на связи со студентами, консультировать их, отвечать на дополнительные вопросы и контролировать образовательный процесс", - уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583970721.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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