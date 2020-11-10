https://ria.ru/20201110/kino-1583934664.html
Фонд кино поддержит отечественные фильмы в прокате
Фонд кино поддержит отечественные фильмы в прокате
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в Фонде кино планируют создать отдельное направление, которое бы помогало режиссерам выпускать в прокат свои... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:51
2020-11-10T14:51
2020-11-10T14:58
культура
ольга любимова
фонд кино
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в Фонде кино планируют создать отдельное направление, которое бы помогало режиссерам выпускать в прокат свои картины, первое время министр планирует лично курировать этот вопрос."Одним из важнейших направлений внутри Фонда кино становится не только поддержка в производстве и прокате. Многие продюсеры, особенно мэтры, говорят о том, как тяжело пробиться творцу, добиться показа его работы в кинозалах. Поэтому у нас будет отдельное направление в Фонде кино, очень дорогое для меня. Думаю, первое время буду курировать его лично", - сказала Любимова журналистам.Она отметила, что "подобные релизы, создаваемые мастерами, которые не нашли продюсеров, как раз и можно было бы прокатывать в кинозалах, модернизированных в рамках нацпроекта"."Конечно, это не позволит увеличить сборы, но зато даст возможность зрителям увидеть интересное кино. Мне кажется, это важно с точки зрения просвещения", - пояснила министр.
https://ria.ru/20200821/kino-1576085564.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, фонд кино, общество
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Министр культуры РФ Ольга Любимова
заявила, что в Фонде кино
планируют создать отдельное направление, которое бы помогало режиссерам выпускать в прокат свои картины, первое время министр планирует лично курировать этот вопрос.
"Одним из важнейших направлений внутри Фонда кино становится не только поддержка в производстве и прокате. Многие продюсеры, особенно мэтры, говорят о том, как тяжело пробиться творцу, добиться показа его работы в кинозалах. Поэтому у нас будет отдельное направление в Фонде кино, очень дорогое для меня. Думаю, первое время буду курировать его лично", - сказала Любимова журналистам.
Она отметила, что "подобные релизы, создаваемые мастерами, которые не нашли продюсеров, как раз и можно было бы прокатывать в кинозалах, модернизированных в рамках нацпроекта".
"Конечно, это не позволит увеличить сборы, но зато даст возможность зрителям увидеть интересное кино. Мне кажется, это важно с точки зрения просвещения", - пояснила министр.