https://ria.ru/20201110/kino-1583934664.html

Фонд кино поддержит отечественные фильмы в прокате

Фонд кино поддержит отечественные фильмы в прокате

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в Фонде кино планируют создать отдельное направление, которое бы помогало режиссерам выпускать в прокат свои... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:51

2020-11-10T14:51

2020-11-10T14:58

культура

ольга любимова

фонд кино

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в Фонде кино планируют создать отдельное направление, которое бы помогало режиссерам выпускать в прокат свои картины, первое время министр планирует лично курировать этот вопрос."Одним из важнейших направлений внутри Фонда кино становится не только поддержка в производстве и прокате. Многие продюсеры, особенно мэтры, говорят о том, как тяжело пробиться творцу, добиться показа его работы в кинозалах. Поэтому у нас будет отдельное направление в Фонде кино, очень дорогое для меня. Думаю, первое время буду курировать его лично", - сказала Любимова журналистам.Она отметила, что "подобные релизы, создаваемые мастерами, которые не нашли продюсеров, как раз и можно было бы прокатывать в кинозалах, модернизированных в рамках нацпроекта"."Конечно, это не позволит увеличить сборы, но зато даст возможность зрителям увидеть интересное кино. Мне кажется, это важно с точки зрения просвещения", - пояснила министр.

https://ria.ru/20200821/kino-1576085564.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, фонд кино, общество