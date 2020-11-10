На Северном Кавказе с начала года ликвидировали 35 боевиков, заявил НАК
11:52 10.11.2020 (обновлено: 11:53 10.11.2020)
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания выходца из Центрально-Азиатского региона в Московской области
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 террористических преступлений, терактов не допущено, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
В Москве 10 ноября под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание Федерального оперативного штаба, на котором рассмотрели вопросы борьбы с терроризмом в СКФО.
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"В результате скоординированных действий сил правопорядка с начала 2020 года на Северном Кавказе не допущено совершения терактов, на стадии приготовления предотвращено 15 преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.
Кроме того, с начала года на Северном Кавказе ликвидированы 35 боевиков, задержаны 53, разгромлены 23 ячейки международных террористов, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием.
"В результате обсуждения определен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности органов государственной власти, сил правопорядка и оперативных штабов в данной сфере", - добавляется в сообщении.
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