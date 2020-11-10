https://ria.ru/20201110/kavkaz-1583893609.html

На Северном Кавказе с начала года ликвидировали 35 боевиков, заявил НАК

На Северном Кавказе с начала года ликвидировали 35 боевиков, заявил НАК

С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 террористических преступлений, терактов не допущено, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:52

2020-11-10T11:52

2020-11-10T11:53

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

северный кавказ

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581032470_0:76:1144:720_1400x0_80_0_0_af7dabc8202730424c169f1bb965efa8.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 террористических преступлений, терактов не допущено, сообщает Национальный антитеррористический комитет.В Москве 10 ноября под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание Федерального оперативного штаба, на котором рассмотрели вопросы борьбы с терроризмом в СКФО."В результате скоординированных действий сил правопорядка с начала 2020 года на Северном Кавказе не допущено совершения терактов, на стадии приготовления предотвращено 15 преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.Кроме того, с начала года на Северном Кавказе ликвидированы 35 боевиков, задержаны 53, разгромлены 23 ячейки международных террористов, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием."В результате обсуждения определен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности органов государственной власти, сил правопорядка и оперативных штабов в данной сфере", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575477476.html

https://ria.ru/20200303/1567754202.html

северный кавказ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, северный кавказ, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность