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На Северном Кавказе с начала года ликвидировали 35 боевиков, заявил НАК
На Северном Кавказе с начала года ликвидировали 35 боевиков, заявил НАК
С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 террористических преступлений, терактов не допущено, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:52
2020-11-10T11:53
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
северный кавказ
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 террористических преступлений, терактов не допущено, сообщает Национальный антитеррористический комитет.В Москве 10 ноября под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание Федерального оперативного штаба, на котором рассмотрели вопросы борьбы с терроризмом в СКФО."В результате скоординированных действий сил правопорядка с начала 2020 года на Северном Кавказе не допущено совершения терактов, на стадии приготовления предотвращено 15 преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.Кроме того, с начала года на Северном Кавказе ликвидированы 35 боевиков, задержаны 53, разгромлены 23 ячейки международных террористов, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием."В результате обсуждения определен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности органов государственной власти, сил правопорядка и оперативных штабов в данной сфере", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575477476.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, северный кавказ, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность

На Северном Кавказе с начала года ликвидировали 35 боевиков, заявил НАК

11:52 10.11.2020 (обновлено: 11:53 10.11.2020)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания выходца из Центрально-Азиатского региона в Московской области
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания выходца из Центрально-Азиатского региона в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 террористических преступлений, терактов не допущено, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
В Москве 10 ноября под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание Федерального оперативного штаба, на котором рассмотрели вопросы борьбы с терроризмом в СКФО.
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"В результате скоординированных действий сил правопорядка с начала 2020 года на Северном Кавказе не допущено совершения терактов, на стадии приготовления предотвращено 15 преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.
Кроме того, с начала года на Северном Кавказе ликвидированы 35 боевиков, задержаны 53, разгромлены 23 ячейки международных террористов, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием.
"В результате обсуждения определен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности органов государственной власти, сил правопорядка и оперативных штабов в данной сфере", - добавляется в сообщении.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковСеверный КавказНациональный антитеррористический комитет РФБезопасность
 
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