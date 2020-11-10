https://ria.ru/20201110/karabakh-1584004746.html

Источник в МИД рассказал о роли Турции в миротворчестве в Карабахе

Источник в МИД рассказал о роли Турции в миротворчестве в Карабахе

Роль Анкары в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе ограничивается рамками двустороннего центра по контролю за прекращением огня, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T20:29

2020-11-10T20:29

2020-11-10T22:56

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

россия

нагорный карабах

турция

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Роль Анкары в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе ограничивается рамками двустороннего центра по контролю за прекращением огня, сообщил журналистам источник в МИД РФ."Заявление президента Азербайджанской республики, премьер-министра Армении и президента Российской Федерации от 9 ноября этого года четко определяет согласованные параметры дальнейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал собеседник, отвечая на вопрос об участии Турции наряду с Россией в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе.Он напомнил, что "в соответствии с этим документом, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации"."Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции", - указал источник в российском МИД. Он добавил, что этот центр "создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху".По словам источника, "предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся в их распоряжении технических средств". "Отработкой деталей функционирования центра занимаются военные ведомства", - заявил он.

лачинский коридор

россия

нагорный карабах

турция

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ситуация в Нагорном Карабахе: военные действия прекращены Боевые действия в Карабахе прекращены. Россия вводит в регион своих миротворцев. Накануне лидеры Армении, Азербайджана и РФ приняли совместное заявление о прекращении огня. В Ереване подписание договора встретили протестами. Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этот договор ставит точку в урегулировании конфликта. 2020-11-10T20:29 true PT3M39S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, россия, нагорный карабах, турция, армения, в мире