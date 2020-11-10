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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583884873.html
Заявление по Карабаху распространят на международных площадках
Заявление по Карабаху распространят на международных площадках
Заявление президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Нагорному Карабаху будет... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:15
2020-11-10T11:27
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Нагорному Карабаху будет распространено на международных площадках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Во-первых, это заявление, о котором идет речь, будет опубликовано. Я видела уже в сети гуляют тексты, я видела, они близки к истине, но подтвердить полностью их достоверность я не могу. Могу сказать только то, что в ближайшее время будет опубликовано само заявление", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы"."Мало того, оно будет опубликовано и распространено на международных площадках", - добавила она.Главы России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583860155.html
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
азербайджан
армения
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азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире

Заявление по Карабаху распространят на международных площадках

11:15 10.11.2020 (обновлено: 11:27 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Нагорному Карабаху будет распространено на международных площадках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Во-первых, это заявление, о котором идет речь, будет опубликовано. Я видела уже в сети гуляют тексты, я видела, они близки к истине, но подтвердить полностью их достоверность я не могу. Могу сказать только то, что в ближайшее время будет опубликовано само заявление", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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"Мало того, оно будет опубликовано и распространено на международных площадках", - добавила она.
Главы России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
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Ситуация в Нагорном КарабахеАзербайджанАрменияНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинВ мире
 
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