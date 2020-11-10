https://ria.ru/20201110/karabakh-1583884873.html

Заявление по Карабаху распространят на международных площадках

Заявление по Карабаху распространят на международных площадках

Заявление президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Нагорному Карабаху будет... РИА Новости, 10.11.2020

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2020-11-10T11:27

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Нагорному Карабаху будет распространено на международных площадках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Во-первых, это заявление, о котором идет речь, будет опубликовано. Я видела уже в сети гуляют тексты, я видела, они близки к истине, но подтвердить полностью их достоверность я не могу. Могу сказать только то, что в ближайшее время будет опубликовано само заявление", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы"."Мало того, оно будет опубликовано и распространено на международных площадках", - добавила она.Главы России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583860155.html

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире