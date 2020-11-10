Власти Карабаха признали потерю контроля над Шуши с 7 ноября
09:31 10.11.2020 (обновлено: 10:12 10.11.2020)
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
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ЕРЕВАН, 10 ноя — РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что Армия обороны Карабаха перестала контролировать Шуши 7 ноября.
"Спорили, в наших ли руках Шуши или нет, но основной контроль над Шуши мы потерли с 5 ноября, а полностью — с 7 ноября. Нам не хотелось верить, что теряем полностью родину и невозможно воевать имеющимися человеческими ресурсам и техникой", — говорит он на видео в Facebook.
Арутюнян добавил, что карабахская сторона была вынуждена пойти на прекращение боев для спасения самопровозглашенной республики.
"Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов, и, самое главное, Шуши. Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии двух-трех километров. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.)", — пояснил он.
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В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в регионе. Азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.
Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. Есть жертвы среди мирного населения.
Подписанный в ночь на 10 ноября документ — четвертая за полтора месяца попытка добиться устойчивой деэсклации, предыдущие три провалились. Нынешние договоренности достигнуты после того, как над Арменией вне зоны боевых действий сбили российский вертолет.
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