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Минобороны Армении заявило, что надо остановить кровопролитие в Карабахе
Минобороны Армении заявило, что надо остановить кровопролитие в Карабахе
Министерство обороны и Генштаб ВС Армении распространили совместное заявление в связи с протестами из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:02
2020-11-10T08:02
2020-11-10T08:32
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Министерство обороны и Генштаб ВС Армении распространили совместное заявление в связи с протестами из-за заявления о прекращении войны в Карабахе.В заявлении отмечается, что армянская амия в дни боев сделала "все возможное и невозможное". "Мы еще раз доказали, что у нас есть непобедимые солдаты, офицеры и генералы, которые без раздумья готовы пожертвовать жизнью ради защиты нашей святой Родины. Но пора остановить кровопролитие. Политические лидеры Армении, России и Азербайджана достигли договоренности, с содержанием которой вы уже знакомы. Война еще не закончена, боевые действия в Арцахе продолжаются. Тем не менее, мы поддерживаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа ситуации", - говорится в заявлении.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире