https://ria.ru/20201110/karabakh-1583862427.html

Минобороны Армении заявило, что надо остановить кровопролитие в Карабахе

Минобороны Армении заявило, что надо остановить кровопролитие в Карабахе

Министерство обороны и Генштаб ВС Армении распространили совместное заявление в связи с протестами из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:02

2020-11-10T08:02

2020-11-10T08:32

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Министерство обороны и Генштаб ВС Армении распространили совместное заявление в связи с протестами из-за заявления о прекращении войны в Карабахе.В заявлении отмечается, что армянская амия в дни боев сделала "все возможное и невозможное". "Мы еще раз доказали, что у нас есть непобедимые солдаты, офицеры и генералы, которые без раздумья готовы пожертвовать жизнью ради защиты нашей святой Родины. Но пора остановить кровопролитие. Политические лидеры Армении, России и Азербайджана достигли договоренности, с содержанием которой вы уже знакомы. Война еще не закончена, боевые действия в Арцахе продолжаются. Тем не менее, мы поддерживаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа ситуации", - говорится в заявлении.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире