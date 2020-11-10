В Карабахе создадут миротворческий центр по контролю за перемирием
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили с людьми, покидающими Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами карабахского конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
"В целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня", - зачитал Алиев заявление в своем обращении к народу.
Он добавил, что это отражено в трехстороннем заявлении по конфликту.
Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
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