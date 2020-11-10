https://ria.ru/20201110/karabakh-1583850516.html

Алиев рассказал о развертывании российских миротворцев в Карабахе

Алиев рассказал о развертывании российских миротворцев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что, согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T02:39

2020-11-10T02:39

2020-11-10T02:39

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что, согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих.Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире