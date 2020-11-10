https://ria.ru/20201110/karabakh-1583847983.html

Путин сообщил о разблокировании транспортной связи в Карабахе

Путин сообщил о разблокировании транспортной связи в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с подписанием совместного заявления глав России, Армении и Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха все транспортные... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T01:55

2020-11-10T01:55

2020-11-10T01:56

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с подписанием совместного заявления глав России, Армении и Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха все транспортные узлы в регионе будут разблокированы.Ранее стало известно, что Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире