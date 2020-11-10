https://ria.ru/20201110/karabakh-1583847983.html
Путин сообщил о разблокировании транспортной связи в Карабахе
Путин сообщил о разблокировании транспортной связи в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с подписанием совместного заявления глав России, Армении и Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха все транспортные... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:55
2020-11-10T01:55
2020-11-10T01:56
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с подписанием совместного заявления глав России, Армении и Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха все транспортные узлы в регионе будут разблокированы.Ранее стало известно, что Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире