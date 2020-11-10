https://ria.ru/20201110/karabakh-1583847572.html

Путин: договоренности по Карабаху создадут условия для урегулирования

Путин: договоренности по Карабаху создадут условия для урегулирования

Россия исходит из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T01:48

2020-11-10T01:48

2020-11-10T01:48

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия исходит из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов, заявил президент РФ Владимир Путин.Лидеры трех стран подписали совместное заявление о прекращении боевых действий.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире