https://ria.ru/20201110/karabakh-1583847572.html
Путин: договоренности по Карабаху создадут условия для урегулирования
Путин: договоренности по Карабаху создадут условия для урегулирования
Россия исходит из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:48
2020-11-10T01:48
2020-11-10T01:48
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия исходит из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов, заявил президент РФ Владимир Путин.Лидеры трех стран подписали совместное заявление о прекращении боевых действий.
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире