https://ria.ru/20201110/karabakh-1583843062.html

МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24

МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24

Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину в крушении российского вертолета Ми-24 в Армении, об этом заявили в МИД России. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T00:10

2020-11-10T00:10

2020-11-10T01:43

крушение российского вертолета в армении

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

ми-24

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину в крушении российского вертолета Ми-24 в Армении, об этом заявили в МИД России.Ранее в российском Минобороны сообщили, что Ми-24, сопровождавший колонну 102-й российской военной базы, был сбит из ПЗРК в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа, еще одного человека госпитализировали с травмами средней тяжести.Азербайджан взял на себя ответственность за случившееся, принеся свои извинения и выразив готовность выплатить компенсацию. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил российскому коллеге Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями в связи с ЧП. При этом он объяснил случившееся тем, что вертолет летел "в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО".Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил сожаление, что обострение конфликта в Карабахе "привело к печальным последствиям".Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложняется тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.

азербайджан

армения

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение российского вертолета в армении, азербайджан, армения, россия, ми-24, в мире