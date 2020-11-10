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Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583843062.html
МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину в крушении российского вертолета Ми-24 в Армении, об этом заявили в МИД России. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T00:10
2020-11-10T01:43
крушение российского вертолета в армении
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
ми-24
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину в крушении российского вертолета Ми-24 в Армении, об этом заявили в МИД России.Ранее в российском Минобороны сообщили, что Ми-24, сопровождавший колонну 102-й российской военной базы, был сбит из ПЗРК в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа, еще одного человека госпитализировали с травмами средней тяжести.Азербайджан взял на себя ответственность за случившееся, принеся свои извинения и выразив готовность выплатить компенсацию. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил российскому коллеге Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями в связи с ЧП. При этом он объяснил случившееся тем, что вертолет летел "в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО".Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил сожаление, что обострение конфликта в Карабахе "привело к печальным последствиям".Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложняется тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.
азербайджан
армения
россия
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крушение российского вертолета в армении, азербайджан, армения, россия, ми-24, в мире

МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24

00:10 10.11.2020 (обновлено: 01:43 10.11.2020)
 
© Фото : МЧС АрменииНа месте падения вертолета Ми-24 у населенного пункта Ерасх в Армении
На месте падения вертолета Ми-24 у населенного пункта Ерасх в Армении - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : МЧС Армении
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину в крушении российского вертолета Ми-24 в Армении, об этом заявили в МИД России.
"Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что Ми-24, сопровождавший колонну 102-й российской военной базы, был сбит из ПЗРК в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа, еще одного человека госпитализировали с травмами средней тяжести.
Азербайджан взял на себя ответственность за случившееся, принеся свои извинения и выразив готовность выплатить компенсацию. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил российскому коллеге Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями в связи с ЧП. При этом он объяснил случившееся тем, что вертолет летел "в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО".
Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил сожаление, что обострение конфликта в Карабахе "привело к печальным последствиям".
Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Ситуация осложняется тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаКрушение российского вертолета в АрменииАзербайджанАрменияРоссияМи-24В мире
 
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