https://ria.ru/20201110/kachestvo-1583942058.html
Тюменцы выберут качественный продукт от местных производителей
Тюменцы выберут качественный продукт от местных производителей
Фестиваль "Тюменское качество", где будут представлены разнообразная продовольственная продукция, производимая в области, пойдет 12-15 ноября в областном... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:26
2020-11-10T15:26
2020-11-10T15:26
тюменская область
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 10 ноя — РИА Новости. Фестиваль "Тюменское качество", где будут представлены разнообразная продовольственная продукция, производимая в области, пойдет 12-15 ноября в областном центре, сообщает региональный департамент АПК.Фестиваль пройдет в рамках ежегодной Всемирной недели качества, в которой товаропроизводители Тюменской области принимают участие."Жители и гости города смогут продегустировать представленные продукты питания на месте или получить образцы тюменской продукции для дегустации дома, поучаствовать в конкурсах и викторинах, получить полезный подарок, а также узнать о том, как осуществляется контроль на предприятиях по обеспечению высокого уровня качества", — отметили в департаменте.Одновременно на сайте проекта "Покупай тюменское" стартует голосование за "народный" продукт "Тюменское качество". Около 20 производителей представят на суд потребителей по три вида своей продукции.Всемирная неделя качества проходит с 1996 года при поддержке ООН, ее цель — рост уровня качества товаров и услуг, а также повышение степени удовлетворенности покупателей.
https://ria.ru/20201109/shkolniki-1583778368.html
тюменская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область
ТЮМЕНЬ, 10 ноя — РИА Новости. Фестиваль "Тюменское качество", где будут представлены разнообразная продовольственная продукция, производимая в области, пойдет 12-15 ноября в областном центре, сообщает региональный департамент АПК.
Фестиваль пройдет в рамках ежегодной Всемирной недели качества, в которой товаропроизводители Тюменской области
принимают участие.
"Жители и гости города смогут продегустировать представленные продукты питания на месте или получить образцы тюменской продукции для дегустации дома, поучаствовать в конкурсах и викторинах, получить полезный подарок, а также узнать о том, как осуществляется контроль на предприятиях по обеспечению высокого уровня качества", — отметили в департаменте.
Одновременно на сайте проекта "Покупай тюменское" стартует голосование за "народный" продукт "Тюменское качество". Около 20 производителей представят на суд потребителей по три вида своей продукции.
Всемирная неделя качества проходит с 1996 года при поддержке ООН
, ее цель — рост уровня качества товаров и услуг, а также повышение степени удовлетворенности покупателей.