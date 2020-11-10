https://ria.ru/20201110/izbienie-1584022824.html

Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить

Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить

Житель города Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в причинении серьезных травм двухлетней дочери из-за того, что они с... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T23:59

2020-11-10T23:59

2020-11-10T23:59

пензенская область

кузнецк

происшествия

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САРАТОВ, 10 ноя - РИА Новости. Житель города Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в причинении серьезных травм двухлетней дочери из-за того, что они с сестрой-близнецом устроили дома беспорядок, сообщила прокуратура региона.Ранее надзорное ведомство сообщило, что вечером 2 сентября двухлетняя девочка в Кузнецке попала в больницу с травмами, которые ей нанес отец - с ним дети проживали после смерти матери в 2018 году. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что отец сам вызвал "скорую" для одной из дочерей, у которой выявили травму головы и ушибы тела. По его словам, отец сначала объяснил травмы дочери падением на скользком полу, но позднее признался, что неоднократно ее ударил. Следователи возбудили уголовное дело и задержали мужчину."Прокурор Кузнецка Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 28-летнего жителя Кузнецка о совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего"… Дело направлено на рассмотрение в районный суд", - говорится в сообщении. Фигуранту грозит до 10 лет заключения.Следствие установило, что мужчина в январе этого года после покупки дома забрал дочерей из приюта и воспитывал сам, однако девочки часто устраивали в доме беспорядок, за что он шлепал их ремнем. Уточняется, что обвиняемый вину признал и пояснил, что в тот день выпил пива со своим знакомым, а после его ухода вечером накормил детей и ушел спать, оставив их самостоятельно играть в своей комнате, а когда проснулся, обнаружил в доме беспорядок, разлитое на диване растительное масло, воду на кухонном полу."К тому моменту дети уже спали. Он решил не откладывать наказание и разбудил одну из дочерей, которую считал зачинщицей. Он водил ее по дому и ругал, а затем не сдержал эмоции и ударил ребенка по лицу, отчего она упала на пол, а он продолжил ругаться и несколько раз ударил ее ногой по голове. После этого занялся уборкой. Через некоторое время обнаружил, что у лежащего на полу ребенка начались судороги и потекла кровь из уха. Он испугался и вызвал скорую", - отмечается в сообщении.В прокуратуре добавили, что девочки после нахождения в больнице переданы в пензенский дом ребенка, а их отец с начала следствия был взят под стражу.

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https://ria.ru/20201015/ubiystvo-1579881830.html

https://ria.ru/20200816/1575854985.html

пензенская область

кузнецк

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пензенская область, кузнецк, происшествия