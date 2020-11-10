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Религия и мировоззрение
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В Духовном управлении мусульман России ограничили браки с иноверцами
В Духовном управлении мусульман России ограничили браки с иноверцами
В Духовном управлении мусульман России вынесли заключение о том, что браки мусульман с представителями других религий запрещены за редким исключением. Документ... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:04
2020-11-10T19:17
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Духовном управлении мусульман России вынесли заключение о том, что браки мусульман с представителями других религий запрещены за редким исключением. Документ опубликован на сайте управления.Отмечается, что в Коране есть аят, согласно которому мусульмане могут жениться на женщинах людей Писания. Однако потенциальная супруга должна быть на самом деле религиозной, признающей Бога, пророков, жизнь после смерти. Некоторые мусульманские ученые считают, что многие современные христиане зачастую ничего о Христианстве не знают и его не практикуют. Это служит поводом рассмотреть вопрос о недопустимости заключения брака с женщинами людей Писания в современных реалиях, говорится в заключении.В документе также уточняется, что возможны исключения, в которых должен разбираться местный муфтий. Если же девушка признает существование Бога, принимает Иисуса и Мухаммада, как Божьих посланников и готова следовать предписаниям Корана, то она вправе вступить в брак с мусульманином."Следует отметить, что подавляющее большинство авторитетных ученых Ислама, среди которых богословы всех четырех мазхабов, высказали мнение о нежелательности бракосочетания мусульманина с женщиной из людей Писания", — сказано в тексте.В документе также говорится, что схожесть супругов в вопросах религии и духовности является важным условием их совместной счастливой жизни.Улемы обосновали это тем, что, по их мнению, в большинстве межконфессиональных браков возникают "сложности с воспитанием детей в духе исламского вероучения", ведь "в основном именно супруга, хранительница домашнего очага, мать и воспитательница детей, оказывает решающее влияние на свое чадо, прививая ему свои принципы и взгляды"."Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено", — подчеркивают в управлении.Улемы призывают при выборе жены в первую очередь учитывать ее религиозность, "выраженную в соблюдении основных норм религиозной практики".Также в Духовном управлении мусульман напомнили о недопустимости браков с язычниками (представителями любых конфессий кроме ислама, христианства, иудаизма).
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новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, религия

В Духовном управлении мусульман России ограничили браки с иноверцами

16:04 10.11.2020 (обновлено: 19:17 10.11.2020)
 
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Невеста - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Духовном управлении мусульман России вынесли заключение о том, что браки мусульман с представителями других религий запрещены за редким исключением. Документ опубликован на сайте управления.
"Совет улемов постановил: межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, на территории России недопустимы", — говорится в заключении.
Отмечается, что в Коране есть аят, согласно которому мусульмане могут жениться на женщинах людей Писания. Однако потенциальная супруга должна быть на самом деле религиозной, признающей Бога, пророков, жизнь после смерти. Некоторые мусульманские ученые считают, что многие современные христиане зачастую ничего о Христианстве не знают и его не практикуют. Это служит поводом рассмотреть вопрос о недопустимости заключения брака с женщинами людей Писания в современных реалиях, говорится в заключении.
В документе также уточняется, что возможны исключения, в которых должен разбираться местный муфтий. Если же девушка признает существование Бога, принимает Иисуса и Мухаммада, как Божьих посланников и готова следовать предписаниям Корана, то она вправе вступить в брак с мусульманином.
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"Следует отметить, что подавляющее большинство авторитетных ученых Ислама, среди которых богословы всех четырех мазхабов, высказали мнение о нежелательности бракосочетания мусульманина с женщиной из людей Писания", — сказано в тексте.
В документе также говорится, что схожесть супругов в вопросах религии и духовности является важным условием их совместной счастливой жизни.
Улемы обосновали это тем, что, по их мнению, в большинстве межконфессиональных браков возникают "сложности с воспитанием детей в духе исламского вероучения", ведь "в основном именно супруга, хранительница домашнего очага, мать и воспитательница детей, оказывает решающее влияние на свое чадо, прививая ему свои принципы и взгляды".
"Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено", — подчеркивают в управлении.
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Улемы призывают при выборе жены в первую очередь учитывать ее религиозность, "выраженную в соблюдении основных норм религиозной практики".
"Недопустим брак мусульманки с тем, кто не относит себя к мусульманскому сообществу, вне зависимости от того, каких взглядов и убеждений он придерживается", — сказано в заключении. Это объясняется тем, что главный в семье — муж.
Также в Духовном управлении мусульман напомнили о недопустимости браков с язычниками (представителями любых конфессий кроме ислама, христианства, иудаизма).
 
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