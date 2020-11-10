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Инженеры новой формации: как техническое творчество развивает подростков
Инженеры новой формации: как техническое творчество развивает подростков
Современным подросткам интернет и социальные сети все больше заменяют всевозможные офлайн-активности. Зачастую данная тенденция вызывает беспокойство у... РИА Новости, 10.11.2020
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Современным подросткам интернет и социальные сети все больше заменяют всевозможные офлайн-активности. Зачастую данная тенденция вызывает беспокойство у родителей. Однако нахождение в глобальной сети может быть полезным и развивающим. Одним из таких направлений является техническое творчество.Техническое творчество – это моделирование и создание объектов при помощи технических устройств. Опытные наставники таких кружков не только просветят детей и подростков в теоретических вопросах и терминологии программирования, инженерии и 3D-моделирования, но и обучат на практике работе в специальных программах и на 3D-принтере, разработке и созданию различных трехмерных моделей. Об этом рассказывает психолог семейного центра "Планета семьи" Юлия Назарычева на официальном портале департамента труда и социальной защиты Москвы.Навыки, полученные в техническом творчестве, имеют многообразное применение в современном мире. Например, в дальнейшем подросток может использовать их при создании компьютерной игры, монтаже фильмов или при создании анимационного видео.То, что увлечение ребенка современными технологиями не просто трата времени, но и полезный навык, важно понимать родителям. Так, Юлия Назарычева рассказала, что в семейный центр "Планета семьи" обратилась семья Никульниковых, у которой были проблемы в детско-родительских отношениях: они не принимали увлечений своего ребенка всерьез.В процессе работы с семьей выяснилось, что подросток хотел бы в будущем связать свою жизнь с программированием или инженерией. У него есть программы, в которых он может часами создавать игры, писать коды, моделировать персонажей, и он хотел бы заниматься этим профессионально и в дальнейшем зарабатывать. Родители не разделяли его пристрастия, потому что считали это пустой тратой времени."Мы работали с семьей семь месяцев, и в результате нашей работы родители смогли найти общие точки соприкосновения с сыном. Всех членов семьи настолько увлекло это новое направление в информационной индустрии, что отношения между родителями и подростком не только стали более теплыми и дружескими, но и приобрели новый вектор развития, ведь теперь у них появилось общее увлечение для проведения совместного досуга", – рассказала психолог.Как отмечает специалист, чтобы наладить взаимоотношения в семье, сделать их более доверительными, необходимо прислушиваться и уважать интересы своих близких, находить все новые и новые виды деятельности для совместного времяпровождения, расширять свой кругозор и искать альтернативные способы решения появляющихся проблем.
https://ria.ru/20201106/igry-1582903328.html
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россия, хорошие новости, москва

Инженеры новой формации: как техническое творчество развивает подростков

08:00 10.11.2020
 
© РИА Новости / Саид ЦарнаевДети в компьютерном классе
Дети в компьютерном классе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Современным подросткам интернет и социальные сети все больше заменяют всевозможные офлайн-активности. Зачастую данная тенденция вызывает беспокойство у родителей. Однако нахождение в глобальной сети может быть полезным и развивающим. Одним из таких направлений является техническое творчество.
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Техническое творчество – это моделирование и создание объектов при помощи технических устройств. Опытные наставники таких кружков не только просветят детей и подростков в теоретических вопросах и терминологии программирования, инженерии и 3D-моделирования, но и обучат на практике работе в специальных программах и на 3D-принтере, разработке и созданию различных трехмерных моделей. Об этом рассказывает психолог семейного центра "Планета семьи" Юлия Назарычева на официальном портале департамента труда и социальной защиты Москвы.
Навыки, полученные в техническом творчестве, имеют многообразное применение в современном мире. Например, в дальнейшем подросток может использовать их при создании компьютерной игры, монтаже фильмов или при создании анимационного видео.
"Чтобы дети и подростки были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать ее, осваивать новое, находить неординарные решения в различных ситуациях", говорит психолог.
То, что увлечение ребенка современными технологиями не просто трата времени, но и полезный навык, важно понимать родителям. Так, Юлия Назарычева рассказала, что в семейный центр "Планета семьи" обратилась семья Никульниковых, у которой были проблемы в детско-родительских отношениях: они не принимали увлечений своего ребенка всерьез.
В процессе работы с семьей выяснилось, что подросток хотел бы в будущем связать свою жизнь с программированием или инженерией. У него есть программы, в которых он может часами создавать игры, писать коды, моделировать персонажей, и он хотел бы заниматься этим профессионально и в дальнейшем зарабатывать. Родители не разделяли его пристрастия, потому что считали это пустой тратой времени.
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"Мы работали с семьей семь месяцев, и в результате нашей работы родители смогли найти общие точки соприкосновения с сыном. Всех членов семьи настолько увлекло это новое направление в информационной индустрии, что отношения между родителями и подростком не только стали более теплыми и дружескими, но и приобрели новый вектор развития, ведь теперь у них появилось общее увлечение для проведения совместного досуга",рассказала психолог.
Как отмечает специалист, чтобы наладить взаимоотношения в семье, сделать их более доверительными, необходимо прислушиваться и уважать интересы своих близких, находить все новые и новые виды деятельности для совместного времяпровождения, расширять свой кругозор и искать альтернативные способы решения появляющихся проблем.
 
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