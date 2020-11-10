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В Псковской области протестуют против соседства с умственно отсталыми
В Псковской области протестуют против соседства с умственно отсталыми
Жители псковского поселка Середка выступают против того, чтобы в их дом заселили подопечных психоневрологического интерната (ПНИ). Они считают таких соседей... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:00
2020-11-10T08:00
квартира
люди
здоровье
псковская область
псков
общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Жители псковского поселка Середка выступают против того, чтобы в их дом заселили подопечных психоневрологического интерната (ПНИ). Они считают таких соседей опасными. Региональные власти успокаивают: с больными будет сопровождающий, беспокоиться не о чем. Но местные уперлись и организовывают сходы. РИА Новости разбиралось в ситуации."Страшно выходить из дома"Жительница Середки Марина Фролова на прошлой неделе узнала, что скоро у нее появятся новые соседи. Этому она, как и другие жильцы дома номер пять на улице Родионова, не очень рада. "В нашей трехэтажке 27 квартир. Одна последние несколько лет пустовала. Находится в собственности Середкинского ПНИ. Там должны были проживать сотрудники учреждения, — рассказывает Марина РИА Новости. — Второго ноября приехали представители медучреждения, стали наводить порядок. Мы с соседкой подумали, что врача собираются заселить. Оказалось, готовят для людей с ментальными нарушениями, с которыми будет сопровождающий. Нас об этом даже не предупредили".В селе, по словам Фроловой, многие работают в интернате и в областной психбольнице в деревне Богданово: "Не понаслышке знаем, на что они способны"."Конечно, когда стало известно, что их хотят привезти к нам, мы подняли шум. Находиться рядом с ними небезопасно! Если что-то случится по их вине, никакого наказания они не понесут, поскольку считаются недееспособными. Представьте, в одной квартире — несколько человек. А сопровождающий только один. Случаи бывают разные. Не всегда самостоятельно можно справиться с ними, успокоить", — аргументирует Фролова.На прошлой неделе жильцы инициировали сбор подписей против того, чтобы подопечных ПНИ заселили в дом на Родионова. Обращение передали депутату Псковского районного собрания Валерию Колтакову. Тот, в свою очередь, направил запрос в прокуратуру. Документ пока на рассмотрении."Третьего ноября мы собрались на стихийный сход. Больше двадцати человек. Каждый высказался, почему он не согласен на соседство с пациентами ПНИ. Сняли все на видео, выложили в Сеть. Понимаете, если они окажутся рядом, нам страшно будет выходить из дома. Кто знает, что у них на уме? — комментирует Марина. — На сход мы позвали главу сельского поселения. Но она не пришла и сказала, что вообще не в курсе того, что к нам хотят кого-то подселить. Однако на следующий день мы увидели объявление на двери подъезда: приглашали на встречу с представителями комитета соцзащиты и райадминистрации, а также с руководством ПНИ".Будут под присмотромВстреча состоялась в конце минувшей недели, прямо у дома номер пять, на ней было более тридцати человек. Начальник отдела стационарного социального обслуживания комитета по соцзащите граждан Игорь Восторгов пытался объяснить, что власти региона реализуют федеральную программу. Но жильцов это не убедило.В комментарии агентству Восторгов отметил, что в планах — заселить в трехкомнатную квартиру четверых взрослых "с легкой степенью психических расстройств". Когда именно, не уточнил.Кроме того, в будни с девяти до 16-ти с перерывом на обед подопечные будут на работе — рядом с интернатом есть небольшое подсобное хозяйство. "В остальное время — дома. Также они могут в сопровождении специалиста выходить в магазин за продуктами, посещать культурно-досуговые мероприятия, — продолжает Восторгов. — Они такие же люди, как и мы с вами. Хочу заметить: технология сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в городе Пскове заработала, скажем так, основательно с 2013-го. В двух пятикомнатных квартирах жили десять человек с ментальной инвалидностью. Никаких нареканий со стороны соседей не было. Социальные квартиры у нас и раньше открывались — силами благотворительных организаций. Первая — еще в начале нулевых".Все эти аргументы Восторгов приводил и во время встречи, но жильцы пятого дома непреклонны. Собрание они сняли на видео и опубликовали в соцсетях.— Я долгие годы работаю в интернате. И знаю, что такое весеннее и осеннее обострение. Своими глазами видела, на что они способны!— А если они устроят пожар? Или затопят соседей снизу? Кого винить?— У меня маленькие дети! Теперь мне что, каждое утро их за руку выводить и заводить в квартиру?"Спустят на тормозах"Игорь Восторгов говорит: для несогласных чиновники готовы организовать экскурсию по квартирам, где находятся люди с отклонениями. "Они могут пообщаться с теми, кто с ними соседствует, посмотреть, как устроено социальное жилье".Фролова же утверждает, что пока все предложения — "только на словах". "У нас были сходы еще восьмого и девятого ноября. Пришли журналисты, депутаты. Каждый снова выразил недовольство. И все на этом. Боимся, что дело спустят на тормозах, проигнорируют наше мнение".Главу поселения Раису Шумкину, кстати, действительно не сразу поставили в известность. "Жилье не относится к муниципальной собственности волости. Мы права голоса не имеем, — пояснила она в комментарии агентству. — Конечно, не хотелось бы, чтобы те, кто каким-либо образом может угрожать безопасности сельчан, были здесь. Но стоит понимать, что речь идет о больных людях, которые нуждаются в реабилитации, социализации. И жить они будут под строгим контролем".Местные жители предлагают альтернативный вариант: организовать для людей с нарушениями развития собственное пространство вдали от поселка — построить частные дома, сделать инфраструктуру. "Пусть нас поймут правильно: мы не имеем ничего против больных, — объясняет Марина. — Мы хотим, чтобы они социализировались в более подходящих местах. Так всем было бы спокойнее".Восторгов подчеркнул, что мнение жильцов пятого дома "обязательно учтут". К консенсусу стороны пока не пришли. И конкретных шагов по решению вопроса чиновники еще не предложили.
https://ria.ru/20191015/1559756608.html
псковская область
псков
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60
квартира, люди, здоровье, псковская область, псков, общество

В Псковской области протестуют против соседства с умственно отсталыми

08:00 10.11.2020
 
© Страница Ираиды Досаевой во ВконтактеЖители поселка против заселения подопечных ПНИ в их дом. Стоп-кадр видео
Жители поселка против заселения подопечных ПНИ в их дом. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Страница Ираиды Досаевой во Вконтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Жители псковского поселка Середка выступают против того, чтобы в их дом заселили подопечных психоневрологического интерната (ПНИ). Они считают таких соседей опасными. Региональные власти успокаивают: с больными будет сопровождающий, беспокоиться не о чем. Но местные уперлись и организовывают сходы. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Страшно выходить из дома"

Жительница Середки Марина Фролова на прошлой неделе узнала, что скоро у нее появятся новые соседи. Этому она, как и другие жильцы дома номер пять на улице Родионова, не очень рада. "В нашей трехэтажке 27 квартир. Одна последние несколько лет пустовала. Находится в собственности Середкинского ПНИ. Там должны были проживать сотрудники учреждения, — рассказывает Марина РИА Новости. — Второго ноября приехали представители медучреждения, стали наводить порядок. Мы с соседкой подумали, что врача собираются заселить. Оказалось, готовят для людей с ментальными нарушениями, с которыми будет сопровождающий. Нас об этом даже не предупредили".
В селе, по словам Фроловой, многие работают в интернате и в областной психбольнице в деревне Богданово: "Не понаслышке знаем, на что они способны".
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"Конечно, когда стало известно, что их хотят привезти к нам, мы подняли шум. Находиться рядом с ними небезопасно! Если что-то случится по их вине, никакого наказания они не понесут, поскольку считаются недееспособными. Представьте, в одной квартире — несколько человек. А сопровождающий только один. Случаи бывают разные. Не всегда самостоятельно можно справиться с ними, успокоить", — аргументирует Фролова.
На прошлой неделе жильцы инициировали сбор подписей против того, чтобы подопечных ПНИ заселили в дом на Родионова. Обращение передали депутату Псковского районного собрания Валерию Колтакову. Тот, в свою очередь, направил запрос в прокуратуру. Документ пока на рассмотрении.
"Третьего ноября мы собрались на стихийный сход. Больше двадцати человек. Каждый высказался, почему он не согласен на соседство с пациентами ПНИ. Сняли все на видео, выложили в Сеть. Понимаете, если они окажутся рядом, нам страшно будет выходить из дома. Кто знает, что у них на уме? — комментирует Марина. — На сход мы позвали главу сельского поселения. Но она не пришла и сказала, что вообще не в курсе того, что к нам хотят кого-то подселить. Однако на следующий день мы увидели объявление на двери подъезда: приглашали на встречу с представителями комитета соцзащиты и райадминистрации, а также с руководством ПНИ".
© Страница Ираиды Досаевой во ВконтактеЖители поселка вышли на стихийный сход
Жители поселка против заселения подопечных ПНИ в их дом. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Страница Ираиды Досаевой во Вконтакте
Жители поселка вышли на стихийный сход

Будут под присмотром

Встреча состоялась в конце минувшей недели, прямо у дома номер пять, на ней было более тридцати человек. Начальник отдела стационарного социального обслуживания комитета по соцзащите граждан Игорь Восторгов пытался объяснить, что власти региона реализуют федеральную программу. Но жильцов это не убедило.
В комментарии агентству Восторгов отметил, что в планах — заселить в трехкомнатную квартиру четверых взрослых "с легкой степенью психических расстройств". Когда именно, не уточнил.

"Они будут под присмотром специалистов Середкинского ПНИ круглые сутки. Люди станут учиться азам бытовой жизни: приготовление пищи, пользование бытовой техникой, стирка и глажка белья, уборка помещений, гигиенический уход, просмотр телевизора, работа за компьютером, — перечислил чиновник. — Каждые два-три месяца будем их менять".

Кроме того, в будни с девяти до 16-ти с перерывом на обед подопечные будут на работе — рядом с интернатом есть небольшое подсобное хозяйство. "В остальное время — дома. Также они могут в сопровождении специалиста выходить в магазин за продуктами, посещать культурно-досуговые мероприятия, — продолжает Восторгов. — Они такие же люди, как и мы с вами. Хочу заметить: технология сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в городе Пскове заработала, скажем так, основательно с 2013-го. В двух пятикомнатных квартирах жили десять человек с ментальной инвалидностью. Никаких нареканий со стороны соседей не было. Социальные квартиры у нас и раньше открывались — силами благотворительных организаций. Первая — еще в начале нулевых".
© Страница Ираиды Досаевой во ВконтактеИгорь Восторгов на собрании
Жители поселка против заселения подопечных ПНИ в их дом. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Страница Ираиды Досаевой во Вконтакте
Игорь Восторгов на собрании
Все эти аргументы Восторгов приводил и во время встречи, но жильцы пятого дома непреклонны. Собрание они сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
— Я долгие годы работаю в интернате. И знаю, что такое весеннее и осеннее обострение. Своими глазами видела, на что они способны!
— А если они устроят пожар? Или затопят соседей снизу? Кого винить?
— У меня маленькие дети! Теперь мне что, каждое утро их за руку выводить и заводить в квартиру?

"Спустят на тормозах"

Игорь Восторгов говорит: для несогласных чиновники готовы организовать экскурсию по квартирам, где находятся люди с отклонениями. "Они могут пообщаться с теми, кто с ними соседствует, посмотреть, как устроено социальное жилье".
Фролова же утверждает, что пока все предложения — "только на словах". "У нас были сходы еще восьмого и девятого ноября. Пришли журналисты, депутаты. Каждый снова выразил недовольство. И все на этом. Боимся, что дело спустят на тормозах, проигнорируют наше мнение".
Главу поселения Раису Шумкину, кстати, действительно не сразу поставили в известность. "Жилье не относится к муниципальной собственности волости. Мы права голоса не имеем, — пояснила она в комментарии агентству. — Конечно, не хотелось бы, чтобы те, кто каким-либо образом может угрожать безопасности сельчан, были здесь. Но стоит понимать, что речь идет о больных людях, которые нуждаются в реабилитации, социализации. И жить они будут под строгим контролем".
Местные жители предлагают альтернативный вариант: организовать для людей с нарушениями развития собственное пространство вдали от поселка — построить частные дома, сделать инфраструктуру. "Пусть нас поймут правильно: мы не имеем ничего против больных, — объясняет Марина. — Мы хотим, чтобы они социализировались в более подходящих местах. Так всем было бы спокойнее".
Восторгов подчеркнул, что мнение жильцов пятого дома "обязательно учтут". К консенсусу стороны пока не пришли. И конкретных шагов по решению вопроса чиновники еще не предложили.
 
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